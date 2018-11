Ceca progovorila o snimci iz Vukovara koja kruži internetom: Nije moguće! Pročitajte što je rekla

View this post on Instagram

ISTINA O LAŽNOJ CECI. Naša folk zvezda Svetlana Ražnatović Ceca juče je, na “Dan sećanja na žrtvu Vukovara”, objavila post u kojem demantuje da se davne 1991. našla u Vukovaru, a “Blic“ je pronašao video koji to i dokazuje i uz pomoć kojeg je Ceca, kako saznajemo, u sporu protiv države Australije dobila taj spor. Celu vest možete pročitati klikom na link u bio📲 #bliczabava #ceca #svetlanaraznatovic