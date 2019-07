Čak je i Žanamari pohvalila ovu golu fotografiju Ecije Ivušić! I Žanamarin muž odobrio!

Autor: Iva Hanzen

S obzirom na to da Ecija Ivušić već tjednima ne prestaje objavljivati polugole fotografije na svom Instagram profilu, mislili smo da smo sve već vidjeli, no posljednja nas je fotografija u zlatnom kupaćem kostimu stvarno oduševila. Izgleda da je oduševila i samu Eciju jer ju je objavila i u obliku fotografije i u obliku Storya. Na Storyju je preko fotografije ‘zalijepila’ pješčani sat pa je izgledalo kao da je gola, no u fotografijama je ipak otkrila da na sebi ima zlatni kupaći kostim. To međutim nije umanjilo naše divljenje prema Ecijinom tijelu, a pohvale za isto dobila je i od strane slavnih i od strane ne tako slavnih Hrvata.

Žanamari joj je napisala: ‘Golden girl 🔥'(Zlatna djevojka), a i ostali komentari na račun Ecijina izgleda bili su bombastični kao i ona sama. K tome je i Žanamarin suprug, Mario Perčić također Eciji dao lijep komentar. ‘Fitness inspo’ (Fitness inspiracija), napisao joj je.

‘Žiri je glasao. Odlučili smo da si čista desetka 🙌’, ‘Ekstremno lijepo i savršeno tijelo, zadivljujuće, poštovanje’, ‘Djevojka-antilopa 🍧👌’, ‘Top model 👏’, ‘Kao zlato sjajiš od ljepote’, ‘Svaki komentar suvišan….🔥, ‘Topčina’ i ‘Mačkice…predeš’, samo su neki od ostalih komentara.