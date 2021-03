Brooke Shields otkrila detalje stravične nesreće zbog koje je skoro prestala hodati! ‘Ja sam borac’, kaže!

Autor: Iva Hanzen

“Činilo mi se kao da je sve usporeno. A onda sam jednostavno počela vrištati”, kaže Brooke Shields o svojoj nesreći u teretani u centru New Yorka krajem siječnja, kada je pala s daske za ravnotežu, odletjela u zrak i sletjela s takvom snagom da je slomila desnu bedrenu kost.

“Čuli su se zvukovi koje nikad prije nisam čula”, rekla je za People.

Shields (55) kaže da ju je ozljeda natjerala da se pita hoće li ikad više hodati. Kad je hitna stigla da je postave na nosila, “upalio joj se nagon za preživljavanjem”, kaže ona te dodaje da je neprestano govorila: ‘Osjećam nožne prste, ali bojim se da sam paralizirana’.”

Bila joj je potrebna operacija kako bi joj umetnuli dvije metalne šipke, “jednu od vrha kuka prema dolje, a drugu preko koja bi sezala do čašice kuka”, objašnjava. No nakon što je slomljeni dio desne bedrene kosti iskočio, odmah je podvrgnuta drugoj operaciji u kojoj je dobila pet šipki i metalnu pločicu da sve to učvrsti na mjestu.







View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)









“Nikad nisam bila zen, ali shvatila sam s određenom smirenošću da je sve ostalo na meni”, dodala je Shields.

Nakon dva i pol tjedna u bolnici, otišla je kući, no razvila je vrlo ozbiljnu infekciju stafilokokom koja je zahtijevala da se vrati na hitnu operaciju tijekom koje je imala čak tri transfuzije krvi.

Dok je bila u bolnici, njezin suprug, producent Chris Henchy i kćeri Rowan (17) i Grier (14) nisu ju mogli posjetiti zbog predostrožnosti u svezi COVID-a, no isto tako kaže da nikada neće zaboraviti koliko su naporno radili liječnici i medicinske sestre s kojima je došla u susret.

Kad je napokon otišla kući i to po drugi put, rečeno joj je: “Vaša cesta samo što nije započela”.









View this post on Instagram A post shared by Brooke Shields (@brookeshields)

Umjesto fizikalne terapije jednom dnevno, Shields je tražila treninge dva puta dnevno. Ali onda je shvatila sljedeće: “Prvi put u cijelom svom životu pomislila sam: ‘Ne mogu proći kroz ovo. Ne mogu stajati niti se penjati po stepenicama. Moram naučiti kako uopće hodati”. “Osjećaj bespomoćnosti je šokantan”, prisjetila se, no za sebe kaže kako je pravi borac. Shields stoga ostaje usredotočena na to koliko je daleko dogurala, i to korak po korak.

“Ja sam jedina koja to može proći. I moja je karijera zapravo bila takva. Jedna mi se vrata zalupe u lice, a ja tražim druga. Doduše, ovo nije ni nalik onome kako sam se osjećala kad sam 2005. pisala o postporođajnoj depresiji. Ipak, ovo je moje putovanje, i ako mi je trebalo da slomim najveću kost u tijelu, tada je oporavak nešto što želim podijeliti. Moramo vjerovati u sebe i poticati jedni druge. Ne postoji drugi način da se prođe kroz život, točka”, zaključuje.