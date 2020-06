Britanski dvor učinio za Kate Middleton nešto što nije učinio ni za koga! Ovim jasno poručili da su na njezinoj strani, a ne na onoj Meghan Markle!

Autor: Iva Hanzen

Iako britanski tabloidi pišu sve i svašta o britanskoj kraljevskoj obitelji, ona uistinu rijetko reagira na njihove natpise. Izuzetak su tužba koju su Meghan Markle i princ Harry pokrenuli protiv britanskih tabloida te prijetnje princa Williama istima kada su se raspisali o njegovoj aferi s Rose Hunbary, jednom od sada bivših najboljih prijateljica njegove supruge Kate Middleton.

Zato najnovija reakcija britanskog dvora usmjerena ka britanskim tabloidima itekako čudi te predstavlja pravi presedan. Kako prenosi portal posvećen slavnima i showbizu Hollywood Gossip, ova je moćna obitelj reagirala na novinske natpise koji se tiču narušenog odnosa Kate Middleton i Meghan Markle. Iako se i prije pisalo o lošem odnosu dviju vojvotkinja, natpisi proteklih tjedana bili su kap koja je prelila čašu. Kraljevska je obitelj čak složila službeno priopćenje što čine jedino u slučajevima velikih kriza, a u istom sasvim očekivano staje u obranu Kate Middleton.

Sve je počelo time što je britanski časopis posvećen modi i visokom društvu Tatler objavio prilično ozbiljnu priču o životu Kate Middleton. U istoj su se fokusirali na Katein život unutar palače te su naveli kako se njen odnos s Meghan znatno pogoršao uoči Meghaninog vjenčanja za Harryja. Tako se Kate navodno previše uplitala u organizaciju vjenčanja, što Meghan naravno nije bilo po volji, a i nakon što su se Meghan i Harry odrekli svojih dužnosti, tenzije su rasle jer je Kate navodno iscrpljena zbog previše obveza koje su pale na njezina leđa nakon odlaska slavnog para iz obitelji. K tome je Tatler u priči napisao kako princ William u biti uopće ne voli svoju pokojnu majku Lady Di, što je samo dolilo ulje na vatru.

Zato se prvo oglasio Richard Kay, koji britansku kraljevsku obitelj prati cijeli svoj radni vijek, a koji tvrdi da su odnosi Kate i Meghan narušeni od samog početaka, da bi se potom oglasio i službeni kraljevski glasnogovornik koji tvrdi da je Tatlerova priča puna netočnosti, laži i krivih informacija koje nisu provjerene u Kensingtonskoj palači prije objave članka.

Kay pak tvrdi da ono što se događalo uoči Harryjevog i Meghaninog vjenčanja nije imalo baš nikakav utjecaj na Katein i Meghanin odnos, da ne spominjemo kako mu je cijela priča oko toga da su se Kate i Meghan posvađale jer je Kate inzistirala na tome da djeveruše na vjenčanju nose najlonke, dok Meghan nije mogla smisliti tu ideju, apsurdna. On misli kako Meghan ‘nije sjela’ Kate već nakon prvog službenog intervjua koji je princ Harry dao u društvu Meghan, svoje svojedobno novopečene zaručnice. Meghan je tada, baš kao i na vjenčanju za Harryja, isticala kako nema namjeru napustiti svoje stare vrijednosti i stavove te kako se planira boriti za feminizam. ‘Kao prava Amerikanka pokazala je zube čitavoj britanskoj naciji te je svima jasno dala do znanja da neće slijediti tradiciju i pravila britanske kraljevske obitelji, dok Kate kao prava Britanka to čini bez pitanja te je iznimno poslušna’, objašnjava Kay koji je dodao kako je Kate zapravo ponudila pomoć Meghan kako bi se lakše adaptirala u kraljevsku obitelj, ali Meghan je tu pomoć odbila.