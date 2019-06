BRINEMO SE! OVO BI MOGAO BITI DOKAZ da je Maja Šuput pred kolapsom!

Autor: Iva Hanzen

Svi dobro znaju da Maja Šuput ima i po pet gaža tjedno, a u zadnje vrijeme mnogo radi i za potrebe raznih brendova. Osim što snima reklame za tuđe proizvode, ne zaboravimo, pjevačica je pokrenula i vlastiti brend imenom Majushka. Međutim, Maja sve češće završava na infuziji što se čak ne srami priznati pa tako na svom Instagram profilu često objavi fotografiju na kojoj ponosno sjedi zavaljena u stolici dok joj silni vitamini i tko zna kakvi pripravci odlaze u venu.

No, osim odlazaka na infuziju, brine nas još jedan detalj. Naime, slavnim ličnostima se nikad, ali apsolutno nikad ne događa, odnosno bar si to ne smiju dopustiti, da se dva puta pojave u istoj odjeći. Maja u zadnje vrijeme ne samo da se više puta pojavila u jednom te istom outfitu, već je zapravo cijeli dan bila u istoj odjeći. Prvi put joj se to dogodilo kada je snimala kampanju za Dormeo. Tada je dan provela u haljini s rozo bijelim prugama, da bi u istoj toj haljini navečer otišla u kino s Markom Grubnićem. Nekako sumnjamo da se pjevačica nije oznojila nakon što je provela cijeli dan u istoj haljini i to pogotovo na ovim vrućinama, a dokaz da se jest oznojila je njezina kosa koja je inače uvijek u savršenom stanju, dok je na fotografiji iz kina očito u koma izdanju. Dapače, Maja se toliko prekuhala taj dan da joj se frizura slijepila niz lice pa je doslovno izgledala kao pokisao miš.

Sada joj se identična situacija dogodila sa šljokičastim izdanjem. Prvo je snimala kampanju za Dormeo, a onda je u istoj kombinaciji održala koncert. Stoga se pitamo, ako se Maja ne stigne preobući tijekom dana, što si jedna pjevačka diva kao što je ona ipak ne bi smjela dopustiti, stigne li jesti, i ako ne stigne, što je sljedeće? Kolaps velike pjevačice?

View this post on Instagram Ajmo na pozornicu 🎤🎤🎤 Spremni???? A post shared by majasuput (@majasuput) on Jun 24, 2019 at 2:00pm PDT

Ne zaboravimo i to da Maja izgleda jako mršavo u posljednje vrijeme!

View this post on Instagram Lady in red 💃🏼 is singing for you tonight 🎤🎤🎤 A post shared by majasuput (@majasuput) on Jun 1, 2019 at 11:59am PDT

I ovu je haljinu nosila više puta za redom.

View this post on Instagram Ajmo na pozornicu 🎤🎤🎤 #wiener osiguranje ima da gori veceras 🔥 A post shared by majasuput (@majasuput) on Apr 11, 2019 at 2:01pm PDT