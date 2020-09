Brad Pitt pod istragom FBI-a zbog nasilja u obitelji! On tvrdi da se ničeg ne sjeća, dok sin tvrdi da ga je pretukao!

Autor: Iva Hanzen

Nije tajna da se Brad Pitt i njegov i Angelinin najstariji sin Maddox ne podnose. Štoviše Maddox otvoreno tvrdi da se ne osjeća kao da mu je Brad otac. Iako su i prije imali razmirice, sve je kulminiralo svađom na avionu prije četiri godine tijekom koje je Brad bio u alkoholiziranom stanju te je čak došlo do fizičkog okršaja. Ovo je za Angelinu bila kap koja je prelila čašu te je istog trena zatražila razvod braka od Brada. Doduše, konkretni detalji ovog sukoba i dalje nisu poznati javnosti, a sada strani mediji pišu da je sve izazvalo zanimanje čak i FBI-a.

Ono što se zna je da je na avionu bila i Angelina, dok se ne zna tko je od preostale Bradove i Angelinine djece osim Maddoxa bio s njima. Svakako su se vraćali s obiteljskog putovanja iz Francuske te su putovali kući u Los Angeles. U jednom trenutku Brad i Angelina su se počeli raspravljati što se pretvorilo u gadnu svađu u koju se umiješao Maddox kako bi obranio svoju majku. Ne zna se oko čega su se Brad i Angelina svađali, no zna se da je Brad sigurno bio pijan te je u naletu pijanstva nasrnuo na Maddoxa, no kako nije bio pri sebi, udario ga je jače no što je planirao.

Nakon ovog incidenta Brad i Angelina su svatko imali svoju priču, a navodno se Brad od silnog alkohola u tijelu uopće ni ne sjeća što se sve dogodilo. U svakom slučaju, Maddox je tada imao 15 godina, dakle bio je maloljetan, a ovaj se slučaj definira kao nasilje u obitelji pa se u sve uključio čak i FBI kako bi razotkrio svaki detalj.

Brad je doduše u nekim intervjuima rekao da nikad ne bi udario Maddoxa, ali ako se niti ne sjeća što se dogodilo, a Angelini je s druge strane ovaj incident bio dovoljan da prekine brak te Bradu onemogući svaki pristup djeci, moguće je da je Brad uistinu pretukao Maddoxa.

U svakom slučaju, Brad jest priznao da ima problema s alkoholom pa i drogama, ali je isto tako zadnje četiri godine jasno davao do znanja da želi biti bolji otac i da se promijenio. Međutim, ovo Angelini pa ni Maddoxu nije dovoljno, a ako se sada u sve upleo i FBI izgleda da će se odnos bivših supružnika samo zakomplicirati.