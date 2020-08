Brad Pitt napokon otkrio koja je bolja u krevetu – Angelina Jolie ili Jennifer Aniston! Morate čuti detalje!

Autor: Iva Hanzen

Iako bismo na prvu mogli zaključiti da je Angelina Jolie najzgodnija žena na svijetu, pa time i najbolja ljubavnica u krevetu, to, ne biste vjerovali, nije tako. Toliko su puta od Brada Pitta tražili da prizna koja je bolja u krevetu, a on nikako da to otkrije. N, sada je njegov prijatelj američkim tabloidima otkrio tu veliku tajnu – Bradu je u krevetu ipak bilo bolje s Jennifer Aniston.

“Jednom je popio dva, tri pića previše pa su ga prijatelji nagovarali da otkrije s kojom mu je suprugom bilo zabavnije u spavaćoj sobi. Iako je isprva odbijao odgovoriti na to pitanje, na kraju je ipak priznao da je s Jennifer sve bilo opuštenije te da je u njihovu krevetu bilo više strasti. Iako je napomenuo kako je s Angelinom isto tako bilo u početku, poslije su se stvari promijenile, a Angie navodno nije htjela spavati s njim više od jedan do dva puta tjedno. Brad je čak otkrio da je Jennifer najzabavnija osoba s kojom je spavao te da ga je uvijek privlačilo to što je puna samopouzdanja i spremna na nove stvari. K tome ga gotovo nikad nije odbijala i uvijek je bila raspoložena za igrice u krevetu”, detaljno je objasnio Bradov prijatelj. I onda kažu da su žene veće tračare…