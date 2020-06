Brad Pitt i najpoželjnija žena u Hollywoodu su definitivno u vezi! Jennifer Aniston je izvisila!

Autor: Iva Hanzen

Tabloidi Mirror i New Idea su prije koji tjedan lansirali priču da je 56-godišnji Brad Pitt bacio oko na 33-godišnju australsku TV voditeljicu i i navodnu bivšu djevojku Toma Cruisea, Renee Bargh. Naime, Renee je Brada intervjuirala na dodjeli nagrada SAG, upravo onoj dodjeli nagrada nakon koje su svi jednoglasno zaključili da su Brad i Jennifer Aniston opet zajedno.

Međutim, izgleda da Brad i Jen nakon svih medijskih natpisa o obnovi njihove romanse ipak nisu zajedno, tim više što je Brada tu noć očarala lijepa Renee koja je otvoreno flertovala s njim dok su radili intervju. Brad je pak tad rekao kako su imali odličnu kemiju dok su razgovarali te da mu se jako sviđa njezina ambicioznost zbog koje misli da će daleko dogurati, a dodao je i kako je ona u potpunosti njegov tip žene.

Mediji su odmah voditeljicu prozvali najpoželjnijom ženom u Hollywoodu jer sudeći po tome da je osvojila i Brada i Toma Cruisea, nitko joj ne može odoljeti.

Inače, ovo nije jedini put da su Renee i Brad flertovali! To su činili i kada je Renee intervjuirala Brada uoči premijere njegovog filma ‘Ad Astra’, a izvor blizak glumcu je otkrio da se Brad nikad ne otkriva nikome na crvenom tepihu, kao što to čini kada je u društvu ove voditeljice. Stoga ne čudi da je nakon SAG-a odlučio Renee pozvati na spoj, a izgleda da je došlo ne samo do spoja, već i do ostvarenja ljubavnog odnosa. Tako sada tabloid New Idea tvrdi da su Brad i Renee vezu i službeno potvrdili, a u članku navode da je lijepa voditeljica otvoreno rekla kako su u njezinom trbuhu leptrići uvijek prisutni kada je Brad u blizini.

View this post on Instagram That 😉 though @extratv A post shared by Renée- Claire Bargh (@reneebargh) on Jan 20, 2020 at 10:01am PST

‘I ja sam samo čovjek. Uvijek sam nervozna kada razgovaram s njim. Jednostavno možete osjetiti njegovu prisutnost i prije nego što se pojavi’, objasnila je Renee nakon što je Brada intervjuirala na dodjeli nagrada SAG, a New Idea tvrdi kako su Brad i Renee u kontaktu cijelog vrijeme od tad, unatoč tome što se vratila u Australiju gdje snima emisiju ‘The Voice’. Neprestano se čuju putem live chata, što sigurno samo potpiruje njihovu želju da se opet vide uživo, pogotovo sada kada su u vezi.