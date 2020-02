Brad i Jennifer na tajnom putovanju! Zanimljivo da su odabrali UPRAVO OVO mjesto za odmor!

Jennifer Aniston i Brad Pitt su, prema pisanju tabloida Heat, otputovali na tajni odmor u Meksiko, a Twitter je prepun članaka koji tvrde i to da su se ondje opet vjenčali te da su u Meksiko otputovali ne samo kako bi se odmorili, nego i kako bi finalizirali usvajanje djeteta.

Podsjetimo, uoči Nove godine Jennifer je otputovala u Puerto Vallartu, egzotično meksičko turističko mjesto na plaži, u kojem se ujedno nalazi dom za napuštenu djecu koji glumica sponzorira. Ondje je boravila s glumicom i najboljom prijateljicom Courtney Cox, voditeljem Jimmyjem Kimmelom i producentom Willom Speckom, dok im se Brad navodno pridružio, ali je došao sam, i to privatnim avionom. Brad i Jen navodno su već tada posjetili sirotište, no ovog su se puta vratili kako bi definitivno odlučili koje dijete će odabrati.

