Borna Kotromanić oštro odgovorila dizajneru koji se žalio na razuzdano ponašanje Luke Rajića i njihovih sinova

Borna kao i uvijek iskrena do kraja!

Luka Rajić, nekoć poznat kao hrvatski kralj mlijeka, danas se nalazi u biznisu s lijekovima i zdravom hranom, a došao je u interes medija nakon što se našao u središtu skandala u Hvaru. Za razuzdane zabave u Villi Heraclea i uznemiravanje susjeda optužio ga je Toni Carić Rico, hrvatski dizajner koji je o svemu progovorio na svom Facebook profilu.

“Noćas mi je prekipjelo jer noćima ne možemo spavati ni mi koji s njima dijelimo zajednički zid kuće, a prozori nam gledaju na vrt u kojem su zabave, ali ni ostali susjedi i naši gosti. Otišao sam u jednom trenutku lupati im po vratima da im čisto kažem da se primire. Na to mi je Luka Rajić rekao da on može sve što hoće, jer da je on Luka Rajić i da je jako puno platio taj smještaj. U to su izletili i njegovi sinovi sa svojim prijateljima, zalijetali se u mene i prijetili mi kako znaju tko sam i da će me naći u Zagrebu i pretući. Jedan od njih mi je iskidao i majicu”, napisao je Carić između ostalog.

U obranu bivšeg muža i svojih sinova stala je Borna Kotromanić koja je dala naslutiti da je dizajneru zatrebalo medijske pažnje pa je zato odlučio napasti Rajiće. “Mogao je lijepo zamoliti da mu se otkupi određeni broj majica, da je sezona lošija nego lani i da od prodane robe neće moći živjeti cijelu godinu; umiljato janje dvije majke siše, ali što ćeš, ćud je čovjeku njegova sudbina, i tako, tresla se brda, rodio se miš. Čudo koliko mudrosti stane u par redova!”, napisala je Borna u objavi na svom Instagram profilu uz screenshot dizajnerova profila.