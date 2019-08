Bojana Gregorić Vejzović otkrila kako zapravo izgleda nakon odmora! Nipošto onako kao na društvenim mrežama!

Autor: Iva Hanzen

Bojana Gregorić Vejzović možda izgleda sjajno u crvenom vamp odijelu, na zadnjoj fotografiji koju je objavila na Instagramu, no sama je priznala da trenutačno uopće ne izgleda tako.

‘Spakirala sam sve i spremna sam za nove radne izazove. Daleko od toga da ovako zgledam😅. Tko ima kuću na moru, apartman ili viksu bilo gdje, zna kako to izgleda, dok sve složiš, opereš, spremiš, spakiraš, od hrane do odjeće, od peraja do posteljine. Pa struja, voda, jesmo isključili, nismo?! Provjeri!!!Pa dva puta provjeri!!! Jaooo, a plin? Daj vraćaj se i isključi bocu!!! Momentalno se osjećam kao da su mi 93 god. i rado bih u dom da odmorim uz “poslugu” i medicinsku uslugu štoviše.😂A kad pomislim na to da po povratku u Zagreb za nekoliko sati opet me čeka sve isto!!!Raspremi kofere, pa idemo: operi, popeglaj, složi😩😄…Ne žalim se!!!Bilo je divno ljeto, no vrijeme je za poći doma raditi!!!’, napisala je Bojana pored ove fotografije.

Sad nam je malo lakše jer znamo da i slavne ljepotice imaju iste probleme kao ostale Hrvatice. Doduše, ovo nas priznanje jest začudilo, a u čudu su ostali i fanovi lijepe glumice. ‘Zar Vi, Bojana, to sve radite?!🤪’, pitala ju je jedna obožavateljica, na što je Bojana odgovorila: ‘Pa niste valjda od onih koji misle da mi se život sastoji od lakiranja noktiju i odlaska frizeru😭?’.