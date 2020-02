Bivši ljubavnik Jelene Karleuše otkrio pikantne detalje afere nakon koje mu je prijetila smrću! Ali ima i ona što za reći!

Autor: Iva Hanzen

Iako je skandal, koji je uzrokovala vijest da je Jelena Karleuša u tajnoj vezi s 11 godina mlađim srpskim nogometašem Ognjenom Vranješom, planuo još prije godinu dana, on sve do sada nije javno komentirao ovu priču. No, u nedavnom razgovoru za srpski Kurir otkrio je svoju stranu te je izazvao popriličan šok na čitavom Balkanu. Iako je ona sve ovo vrijeme negirala aferu s Ognjenom, a čak mu je i prijetila smrću, on tvrdi da su ipak bili u vezi.

Podsjetimo, početkom prošle godine procurile su poruke koje su JK i Ognjen navodno razmjenjivali, kao i njene golišave fotografije, a nakon prijetnji smrću, Ognjen je protiv Karleuše podigao tužbu na sudu.

Sada je za Kurir ne samo potvrdio da su bili u vezi, već je otkrio i neke pikantne detalje.

‘Kajem se zbog svega. Sramota me što sam takvu osobu poznavao. Vrijeme ne možemo vratiti, ali makar možemo pojedine ljude izbrisati iz života…Od ljubavi do mržnje linija je tanka, a pošto više nema linije, onda je sve jasno’, rekao je Vranješ te je dodao kako za Jeleninog supruga, Duška Tošića, ima samo riječi hvale. ‘Divim se tom čovjeku jer je uspio sve ove godine izdržati s tom ženom. Veliki naklon’, izjavio je.

Također je otkrio što ga je privuklo kod slavne JK. ‘Svidjelo mi se kako kuha grah sa svinjskim rebarcima. Šalu na stranu. To što je slatko lagala, a ja sam bio jako povodljiv i vjerovao sam joj svaku riječ, dok na kraju nisam progledao i vidio s kakvom osobom zapravo imam posla’, priznao je nogometaš.

Što misli o ovom intervjuu, Karleuša je objasnila putem najnovijeg Instagram Storyja sljedećeg sadržaja.