Bivša sluškinja Lepe Brene otvorila dušu i otkrila kakva je pjevačica zapravo! Neki kažu da je škrta, no evo što je istina!

Autor: Iva Hanzen

Osim uspješne glazbene karijere u trajanju od čak nekoliko desetljeća, Lepa Brena se može pohvaliti i statusom uspješne poslovne žene. S suprugom Bobom Živojinovićem vodi brojne biznise, od kojih se posebno ističu njihova vinarija, kao i vinski turizam. U skladu s navedenim, jasno je da živi u luksuzu, no to ne znači da ne cijeni trud i rad koje je uložila da dođe do točke u kojoj je danas, ali i da se rasipa novcem, za što ju neki optužuju. Ovo potonje je posebno razbijesnilo njezinu bivšu kućnu pomoćnicu koja se o Breni raspričala za srpski portal o slavnima ‘Skandal’. Ona poriče tvrdnju da je Brena ‘cicija’, odnosno da je škrta, dok s druge strane pretjerano troši na luksuzne stvari, putovanja i ugodu.

‘Vjerujte mi, Brena je izuzetna žena. Ona je bila prema mojoj obitelji bila ista kao prema svojoj.Kad god bih završila s poslom i krenula kući ona bi mi spremila hranu, voće, sokove, slatkiše…Nije htjela ni čuti da idem praznih ruku, a to nema veze s plaćom. O garderobi i da ne govorim. Čak je kupovala i kapute za mene i moje kćei i davala nam odjeću za sve prilike… Zahvaljujući njoj, moja djeca su završila fakultete’, objasnila je bivša kućna pomoćnica pjevačice koja je dodala da bi i dalje radila za Brenu da ju godine i zdravlje služe.

Koliko je Brena zapravo topla, velikodušna i emotivna svjedoči i njezino ponašanje u samoizolaciji. Naime, do sad je odradila nekoliko Instagram koncerata sa svojim suradnicima tijekom kojih su obožavatelji mogli čuti neke od njezinih najpoznatijih hitova. Ovim je htjela razveseliti publiku, no na jednom od nastupa nije mogla suspregnuti suze. Emotivni dijelova u pjesmi, često ju, a pogotovo u situaciju kao što je epidemija koronavirusa, natjeraju u suze pa je tako bilo i na jednom od Instagram koncerata zbog čega je čak nakratko morala prekinuti snimanje.

View this post on Instagram #stayhome #staysafe @ivabanicevic @petar_milojevic_1602 https://youtu.be/TT_Z9WUuzJg A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Apr 19, 2020 at 7:48am PDT

‘Pjesma je za mene jedan vid psihoterapije, lijeka za dušu i ovo je nešto što mislim da nam svima treba u ovim trenutcima. Potreban nam je zdrav razum, dobra koncentracija, razgovor s našim prijateljima, stručni savjeti i jedna velika podrška da izdržimo u životnoj izolaciji koja vrijedi za čitav svijet. Korona se zaista razvija velikom progresijom, uništava ljudske živote, samim tim se uništava ekonomija, ljudi i njihov opstanak. Zbog toga svi treba biti pribraniji, pomagati jedni drugima te da svatko da svoj mali doprinos kako zna i umije. Tako smo došli na ideju da snimamo pjesme s koncerta, jednu po jednu i snimati ćemo ih dok izolacija ne završi’, objasnila je Brena u jednom od nedavnih intervjua.

Nedavno je, podsjetimo, plakala i u emisiji ‘Jutro’ kada joj je voditeljica Jovana Joksimović pustila video na kojem se s balkona u Italiji čuje njezina pjesma. Na kraju je ispalo da je snimka montirana, ali Brena svejedno nije mogla prestati plakati. ‘Reagiram pretjerano ljudski, majčinski, emotivno u ovoj situaciji. Ne znam, shvatite to kako hoćete. Cijeli svijet se nikad nije našao zaista na koljenima u ovakvoj jednoj situaciji i često mi se plače. Bože, gdje sada da zaplačem usred emisije. Evo prestat ću odmah’, rekla je tad.

View this post on Instagram @zorancausevic @ivabanicevic @milosevicexmilosevic @pedjamil64 @sstrahota @pargovsky A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Apr 13, 2020 at 8:14am PDT

Brena doduše priznaje da joj je samoizolacija koju provodi s bližnjima, pravi odmor za tijelo i psihu jer je ipak više od 40 godina radila punom parom i bez prestanka, a pjeva još od 16. godine. U skladu s tim, nikad nije imala ovoliko vremena da bude posvećena obitelji, ali i sebi.

View this post on Instagram Vecernja setnja😀Beks- akita i Tito- franc buldog😳 A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa) on Apr 17, 2020 at 2:44pm PDT

‘Cijeli život sam provela u nekoj trci i frci. Provela sam ga po autobusima, automobilima, hotelima, zrakoplovima. Naravno, tu su koncertne dvorane, stadioni, klubovi… Uspjela sam se posvetititi apsolutno sebi i po prvi put u životu ućim hodati polako, što je za mene uvijek bio problem, kao i da usporim malo mozak…Napokon se mogu posvetiti stvarima koje sam oduvijek željela. Sređivanje mog životnog kutka, naše kuće. Zajedno s djecom sam, imam vremena s njima porazgovarati o mnogim stvarima, i razgovaram ne kao roditelj i djeca, nego kao prijatelji. Mogu se posvetiti vježbanju joge i meditaciji, čitanju knjiga… I konačno mi se vratio normalan san. Mi koji radimo ovaj posao, mijenjamo vremenske zone, putujemo i moramo stalno biti fit. Na neki način veoma je lijep osjećaj da će se pročistiti planeta’, objasnila je Brena u jednom od posljednjih intervjua.