Bivša Miss Hrvatske i modna ikona: Uvijek je jedina dobro obučena Hrvatica na svakoj svečanoj prigodi

Autor: Iva Hanzen

U Kristalnoj dvorani hotela Westin održana je humanitarno-donatorska večer zaklade Vatreno srce koju su pohodili brojni poznati. Među njima su se istaknuli bivša Miss Hrvatske Lejla Šehović, danas Filipović i njen suprug Tarik Filipović. Ovo nas ne čudi s obzirom na to da ovaj par iz snova svojom pojavom vječito odskače od svih ostalih, gdje god se pojavi.

Dok se Tarik kao i obično držao svog omiljenog crnog odijela koje voli nositi u kombinaciji s bijelom košuljom, Lejla je odabrala smaragdno zelenu haljinu do koljena na jedno rame. Look je zaokružila crvenim ružem, kojem je pridodala i crveni lak za nokte, a ova se boja kao što i sami vidite fantastično slaže sa zelenom i daje joj još sofisticiraniju notu. Tu se našla i mala crna torbica koja je klasičan detalj u ovako elegantnoj priči. Ono što nas posebno oduševljava kod Lejle je to što je uvijek tako decentna i jednostavna, a opet je njena pojava uistinu magična. Zato slobodno možemo reći kako je ova ljepotica prava hrvatska ikona stila.