Angelina Jolie napokon pustila Brada Pitta u kuću! Odnos im je strašno napredovao, tvrde njihovi prijatelji!

Autor: Iva Hanzen

Ako je vjerovati tabloidu Daily Mail, odnos Brada Pitta i Angeline Jolie se drastično popravio pa je tako Brad posjetio Angelininu vilu u Los Angelesu, vrijednu 24 milijuna dolara, u kojoj glumica živi s njihovom posvojenom djecom Paxom i Zaharom te biološkom djecom Shiloh i blizancima Vivienne i Knox, dok Bradovo i Angelinino najstarije dijete i ujedno prvo posvojeno – Maddox, studira u Južnoj Koreji. Ovo je inače prvi put nakon razvoda da je posjetio nju i djecu u njihovoj vili.

K tome se doselio u novi dom koji je udaljen svega nekoliko minuta od onog u kojem Angelina živi s djecom, a uz to je dvorište nove vile opremio trampolinom i spravama za igranje u kojima djecu mogu uživati kada mu dođu u posjet. Doduše, Brad je proveo svega dva sata u Angelininoj kući, ali i to je pomak s obzirom na to da je Angelina jako kruta u svezi toga da Brad viđa djecu. Iznimka su Zaharine i Shilohine operacije ovo proljeće kada je Brad uz Angelinu preuzeo brigu nad djevojčicama, a zbog kojih je propustio i brojne poslovne obaveze.

No, izgleda da se Brad novom kućom u blizini Angelinine i uređenjem iste stvarno potrudio dokazati Angelini da je bolji otac, a navodno je počeo izdvajati i više novaca za alimentaciju, na čemu je Angelina poprilično inzistirala. K tome bi i njihova brakorazvodna parnica mogla doći kraju jer je bivši par sada napokon riješio detalje oko skrbništva, poput primjerice odluke da se Angelina još neko vrijeme ne odseli s djecom u inozemstvo, čemu se Brad oštro protivio. Sve ovo je dovelo do toga da mi je odnos sada puno bolji i zdraviji, a njihovi bliski prijatelji tvrde da su strašno napredovali u odnosu na period od prije četiri godine kada su tek krenuli u brakorazvodnu parnicu.