Angelina Jolie: ‘Iskoristili su moju šutnju, moja djeca vide laži o sebi u medijima’ Otkrila pravi razlog sukoba s Bradom!

Autor: Iva Hanzen

Proteklih tjedana mnogo se pisalo o tome kako najstarije biološko dijete Angeline Jolie i Brada Pitta, 14-godišnja Shiloh želi živjeti s ocem jer su joj odnosi s majkom strašno narušeni. Ovo nas je s jedne strane začudilo jer se Angelina u medijima predstavlja kao zaštitnica svoje i Bradove djece, dok se Brad predstavlja kao alkoholičar i zlostavljač. No, kako je Angelinin imidž uvelike narušen zadnje četiri godine, koliko traje njezina i Bradova brakorazvodna parnica kojoj izgleda nema kraja, pitali smo se imali li neke istine u tome da i Angelina zlostavlja svoju i Bradovu djecu. Naime, Shiloh je navodno priznala kako je Angelina grozna i izuzetno stroga majka. K tome u Hollywoodu navodno više nitko ne želi surađivati s Angelinom, dok ju prijatelji i suradnici izbjegavaju na eventima. Čak su ju znali nazivati razmaženom, egoističnom, ludom i netalentiranom.

Ovim suprostavljajućim informacijama svakako pridonosi činjenica da Angelina zadnjih nekoliko godina ne izlazi u javnost osim ako to nije nužno, ne radi na novim projektima, niti je sklona davati intervjue. Iznimka je veliki intervjuu za kultni modni i lifestyle časopis Harper’s Bazaar, koji je izašao u studenom prošle godine, u kojem je Angelina progovorila otvoreno o svojim emotivnim ožiljcima, djetinjstvu, majčinstvu i humanitarnom radu. Ovaj iskreni intervju popratile su i golišave fotografije koje nisu izgledale nimalo vulgarno, već su dapače odisale ekstremnom dozom sofisticiranosti. Tada je ujedno priznala kako je proteklih godina, ali i kroz čitav svoj život zadobila mnogo emotivnih rana i premda je prije bila divlja i nemirna, danas uživa isključivo u radu i brzi za djecu, ali i pomoći drugim ženama.

View this post on Instagram Merry Christmas everyone ♡ A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie_kids) on Dec 25, 2019 at 1:49am PST

Sada je dala još jedan veliki intervju i to za indijsko izdanje Voguea u kojem je otkrila pravi razlog svoje odluke da se razvede od Brada. Tako Angelina i dalje stoji pri tome da se odlučila razvesti od Brada zbog njihovo šestero djece, no i zbog nekih drugih razloga, iako nije htjela ulaziti u detalje istih. Briga nad djecom je u svakom slučaju bila glavni razlog njihove separacije. To je objasnila na sljedeći način: ‘Razvela sam se zbog dobrobiti svoje obitelji. Bila je to ispravna odluka…I dalje sam fokusirana na njihovo iscjeljenje i njihovu dobrobit. Neki su iskoristili moju šutnju i djeca vide laži o sebi u medijima, ali ja ih podsjećam da znaju svoju istinu i svoje vlastite umove. U stvari, oni su šestero jako hrabrih i jakih mladih ljudi’.

Angelina je također naglasila kako ne radi apslutno nikakvu razliku između usvojene i biološke djece. To je pak opisala na sljedeći način: ‘Važno je govoriti otvoreno o svemu tome. ‘Usvajanje’ i ‘sirotište’ pozitivne su riječi u našem domu. S posvojenom djecom ne mogu razgovarati o trudnoći, ali detaljno im govorim o tome kako sam ih pronašla i kako ih je bilo pogledati u oči prvi put… Jako sam blagoslovljena što sam dobila dozvolu da budem njihova majka. Svakodnevno sam zahvalna’.

Također je dodala kako joj je iznimno bitno da njezina usvojena djeca ne izgube vezu sa zemljom i kulturom iz kojih su došli te da svoje korijene dijele s njezinom biološkom djecom i obrnuto. Smatra da na taj način sva njezina djeca uče i rastu.