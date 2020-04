Angelina Jolie i Brad Pitt se napokon dogovorili oko bitnog detalja njihove brakorazvodne parnice!

Autor: Iva Hanzen

Angelina Jolie i Brad Pitt razvode se već pune četiri godine i premda se ne mogu usuglasiti oko mnogih tema, najviše ih mori pitanje kako će riješiti skrbništvo nad njihovo šestero djece. Detalji njihova razvoda, a pogotovo borba vezana za skrbništvo, nisu rezervirani za javnost, no tu i tamo mediji dobiju posebnu priliku saznati kako napreduje rastava najpopularnijeg para na svijetu. Tako je sada iscurila informacija vezana uz najnoviji dogovor koji su postigli. Naime, Angelina i Brad su se napokon dogovorili kako će izgledati školovanje njihove djece te je odlučeno da će se 16-godišnji Pax, 15-godišnja Zahara, 13-godišnja Shiloh i 11-godišnji blizanaci Knox i Vivienne školovati izvan kuće, par tako tvrdi portal posvećen slavnima ‘The Blast’.

Što se tiče njihovog najstarijeg sina, 18-godišnjeg Maddoxa, on studira biotehnologiju u Južnoj Koreji, a kako su mu trenutačno sva predavanja otkazana zbog koronavirusa, kod kuće je s majkom te braćom i sestrama u Los Angelesu.

Ako govorimo o obrazovanju preostale djece i dogovora koji su Angelina i Brad postigli, odlučeno je da će se ona ima klasično obrazovanje u javnoj školi. Ovo je veliki preokret jer su prema Angelininoj želji sva djeca do sada školovana kod kuće, s obzirom na to da ona misli kako je javno školstvo izrazito loše. Naime, ona se školovala u javnim školama i smatra da je izrazito malo naučila putem takvog sustava školovanja, stoga je za svoju djecu htjela samo najbolje, a to je školovanje kod kuće i to s probranim učiteljima. No, izgleda da je Angelina ipak spremna na kompromise pa je u ovom slučaju popustila.