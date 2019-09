Andrea Andrassy na udaru bolesnog obožavatelja! Nije li bizarno ovo što je učinio!?

Autor: Iva Hanzen

Obožavatelji slavnih Hrvatica ne kriju opsjednutost, pa će im tako u komentarima ispod fotografija ne samo otvoreno pisati pohvale, pozivati ih na dejt, iskazivati ljubav i slično nego ih i zlostavljati. To nerijetko poprimi takve razmjere da ih one moraju blokirati ili jednostavno trpe maltretiranja u nadi da će prestati. Već smo to vidjeli kod Jelene Rozge koju neki obožavatelji sustavno prate pa, primjerice, nakon što ih ona blokira, pojedinci naprave novi profil te nastave sa zlostavljanjem.

Najnovija žrtva ovakvog tipa internetskog mučenja je Andrea Andrassy. Nepoznata osoba otvoreno ju je pitala je li za vezu, premda se nisu n upoznali, a kamoli dosegnuli neki ozbiljniji kontakt. Kada je Andrea odgovorila da nije zainteresirana, on je agresivno odgovorio da će je blokirati. Na svu sreću, Andrea se brzo i efikasno riješila potencijalno još gorih situacija s dotičnim objavivši fotografiju prepiske na svom profilu na Instagramu. Dobro da je to učinila jer će imati konkretne dokaze u slučaju da je dotični pokuša dalje zlostavljati, a i Andreini su obožavatelji cijelu priču okrenuli na zezanciju.

“Bar je konkretan 😂😂”, “Učinio ti uslugu pa te blokira😂”, “Nije pismen, ali je poduzetan!😜”, “Da mu je stvarno stalo, borio bi se on za tebe … ne dopusti da te ovaj događaj pokoleba, samo 💪🏻 dalje”, “Kakva propuštena prilika 😂”, “Nevjerojatno. Nevjerojatno. 21 stoljeće. Spasimo se žene ovakvih i sličnih “prilika”‘, “I onda Lidija Bačić kaže da nitko više ne zna prić curi na finjaka… Vidi kako je sve sredio na VI 👌☝️ doktor”, “Ubit ću se jeftinom strujom 😂”, “Umirem”, “Plačem😂” i “Nije joj dao priliku da objasni kakvog partnera ima..😏 Možda poslovnog..🤔😂” i “Urlam na glas”, pisali su Andreini obožavatelji.

I premda sama Andrea ovu situaciju nije uzela sasvim ozbiljno, ipak bi se trebala zamisliti nad ovim činom, pogotovo ako nastavi dobivati slične prijetnje.