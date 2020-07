Američki tabloid tvrdi: Princ Harry ima izvanbračno dijete! U strahu je što će mu Meghan napraviti! Britanski dvor u kaosu!

Autor: Iva Hanzen

Znate kako se kaže!? Pazite što želite jer bi vam se to moglo ostvariti. Tako se u zadnje vrijeme puno piše o tome kako je Meghan Markle opet trudna ili bar planira ostati trudna jer silno želi da joj Harry podari još jedno dijete, a ako je vjerovati tabloidu Globe, Harry joj je uistinu podario drugo dijete, ali s drugom ženom. Navodno je Meghan nedavno saznala da Harry ima izvanbračno dijete. No, kako piše Globe, i Harry je ostao jednako šokiran jer nije ni znao da ima još jednog sina uz Archieja. Čim je čuo ovu vijest, odmah je negirao da je otac dječaka, iako maleni strašno liči na Harryja s obzirom na to da je riđokos, baš kao i Harry.

Britanski dvor je također zgrožen, dok je Harry stvarno očajan. Inače je u strahu od supruge, a sada pogotovo! Toliko je uznemiren da ga njegovi odvjetnici pokušavaju svim silama uvjeriti kako je najbolje da se sada smiri i pusti njih da odrade svoj posao i riješe ovu dramu. Najgore u cijeloj priči je to što se izvanbračni Harryjev sin rodio svega par dana prije Meghaninog i Harryjevog vjenčanja pa je Meghan tim više bijesna.

Harry ju pokušava uvjeriti da je sve laž, pogotovo zato što su tračevi da je Harry dobio sina u nekoj ljubavnoj avanturi kolali i prije. Štoviše, britanski dvor je u više navrata dobio pisma žena koje tvrde da je Harry otac njihovog djeteta. Ipak, ovaj dječak neodoljivo liči na Harry, što je Globe zaključio iz fotografije koju je priložila Harryjeva navodna ljubavnica. Tabloid nije objavio njegovu fotografiju jer njegova majka tvrdi da mu nikad neće otkriti da mu je Harry otac ako Harry pristane na njezine uvjete, a oni su sljedeći. Kao prvo želi sjesti s Harryjem oči u oči i razgovarati s njim, a zatim želi financijsku potporu od pet tisuća dolara mjesečno. Harryju se ovi uvjeti nikako ne dopadaju jer i on i ostatak britanskog dvora smatraju da je ucijenjen, a ova vijest uzrokovala im je toliko sramotu da sve žele riješiti daleko od očiju javnosti.