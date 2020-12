Amal Clooney navodno je željela usvojiti izbjegličko dijete, ali George Clooney je to odbio! ‘Dosta mi je dvoje djece’

Autor: Iva Hanzen

Amal Clooney navodno je željela usvojiti izbjegličko dijete nakon što je prošle godine upoznala nekoliko djece koja odrastaju u siromaštvu. Međutim, George Clooney je to odbio. Ovaj se tjedan, portal Gossip Cop koji se bavi raskrinkavanjem tračeva o slavnima, ponovno latio ove priče koju je objavio OK! magazin prije točno godinu dana. Tada je tabloid tvrdio da su se Clooneyevi prepirali najviše zbog djece. Odvjetnica za ljudska prava navodno je željela usvojiti bebu koja je u potrazi za domom jer vjeruje da su sposobni takvom djetetu pružiti bolji život. Međutim, George vjeruje suprotno. Glumac navodno misli da je usvajanje djeteta izbjeglice rizično jer treba više ljubavi i pažnje, a činjenica da on i Amal već imaju dvoje djece, koja su još uvijek vrlo mlada, natjerala je glumca da zaključi da im odgoj više djece jednostavno ne bi pošao za rukom.

Gossip Cop zato je razgovarao s neimenovanim izvorom za Clooneyeve koji im je potvrdio da George i Amal ne planiraju usvojiti. Zapravo, George je nedavno otkrio da on i Amal ne planiraju imati više djece. Naime, već su zadovoljni s dvoje djece.

Štoviše, tijekom intervjua za Sunday Morning, George je otkrio da je bio šokiran kad je saznao da on i njegova supruga čekaju blizance. Budući da je tad već bio u 50-ima, George je priznao da se radovao što će postati otac, no kad mu je liječnik rekao da će on i Amal dobiti blizance, nije mogao razgovarati oko 10 minuta jer je bio toliko iznenađen. No, unatoč šoku, George se zagrijao za ulogu oca te je postao divan otac Elli i Alexanderu.

Nedavno je rekao za GQ da je jako blizak sa svojim blizancima, a posebno se zbližio s njima tijekom razdoblja karantene. Tad je rekao da je čak šišao kosu svojoj djeci te da im redovito čita knjige. U vrijeme istog tog razgovora s GQ-om, Georgeov sin Alexander prekinuo ga je nakon što je ušao u sobu. George je tad razgovarao s trogodišnjakom koji je imao čokoladu na licu. Pitao ga je, je li jeo slatkiše, a Alexander je odgovorio da je. Glumac je potom pitao sina koliko sada ima godina, a preslatki Alexander je rekao da ima tri godine i da to zna jer je upravo imao rođendan. George je također zamolio Alexandera da govori na talijanskom jer tečno govori taj jezik, a on je rekao “molto caldo” ili “jako vruće”.