Ako ste mislili da Lana Jurčević ima savršen život, varate se! Evo kakvu je žrtvu morala proći ovo ljeto!

Autor: Iva Hanzen

Dok je većina slavnih Hrvatica ljeto provela na moru ili bar odrađujući gaže na našoj obali, poput Severine, Nine Badrić, Maje Šuput i Indire, Lana Jurčević ljeto je provela u Zagrebu. Priuštila je sebi tek odlazak na Kupu, i to u trajanju od dva dana, i kratak odlazak na more, također samo dva dana. Naime, pjevačica se posve okrenula radu na svojoj beauty liniji La Piel pa ako ste mislili da ova ljepotica tek tu i tamo odradi koju gažu i ostatak vremena odmara, varate se. Ovo je potvrdila najnovijim fotografijama na Instagramu kojima nam je dokazala da je itekako zatrpana poslom.

Objavila je fotografiju na kojoj stoji naslonjena na brojne kutije, a u Storyju nam je također otkrila koliko je zapravo užurbano u La Piel tvornici.

Pored fotografije s kutijama napisala je sljedeće: ‘Moje najdraže ljetovanje 😊😊! Plivam u kutijama 😂 Hvala svima, svima, a ima vas sad već jakoooo punooo koji imate La PIEL proizvode. Nema mi veće sreće kad vidim pune kupaonice ili torbe naših proizvoda 😻. Wow, koji osjećaj 🙏🏻 Kad bih vam rekla da je kroz moje ruke prošao gotovo svaki čep i svaka bočica i teglica, bi li mi vjerovali? Tko me dobro poznaje – zna odgovor😊 . Prisutni smo već na 9 trzišta i idemo dalje uveseljavati sve one koji dijele našu ljubav prema kremicama, uljima, šljokicama i njegovanoj koži (ta saaaaam :))). Želim da budemo inovativni, drugačiji i da su nam kvaliteta i top sastojci prioritet, a pogotovo zdravlje, jer sve što se stavlja na kožu, odmah ulazi u organizam i ostavlja svoj trag i posljedice. Bacamo se na neke nove note, nove melodije, nove proizvode… Hvala jos jednom, iskreno sam zahvalna i ponizna 🙏🏻 Ljubim vas punooooo!! 😘😘 Idite na @mylapiel pisati koje bi proizvode voljeli da napravimo 🔜’.

Moramo priznati da je ovo prvi put da smo od neke slavne Hrvatice čuli da je zahvalna i ponizna, što je samo još jedan dokaz koliko Lana naporno radi. Uostalom, jeste li ikad od ikoga čuli, bilo da je ta osoba slavna i ne, da je ljeto provela radeći i pritom uživajući u svakom trenutku, a kamoli da je to još nazvala savršenim ljetovanjem!? Ipak je to velika žrtva, a Lana je ovim definitivno potvrdila da je više od ljepotice s naslovnice ili još jednog imena hrvatske estrade.

U Storyju je podijelila i brojne objave zadovoljnih obožavateljica koje redovito koriste La Piel proizvode.

U Storyju je također podijelila i kratki video u kojem sama nanosi svoje proizvode i to na svoje seksi noge.