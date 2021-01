Ako me varaš, platit ćeš i to doslovno! Ovo su najluđi predbračni ugovori slavnih!

Autor: Iva Hanzen

Iako smo skloni idealizirati brakove slavnih, prava je istina da u Hollywoodu i showbizu nitko nikome ne vjeruje unatoč silnoj ljubavi koju navodno osjećaju. Tako prije ulaska u brak redovito kontaktiraju svoje odvjetnike i potpisuju bizarne predbračne ugovore koji ih trebaju štititi u slučaju razvoda, a ovo su neki od bizarnijih predbračnih ugovora koje su potpisali slavni.

Beyonce i Jay Z slove za jedan od najskladnijih parova u showbiznisu, unatoč reperovim brojnim nevjerama, no Jay Z se svejedno obvezao da će učiniti određene stvari u svom naizgled idiličnom braku. Jedna od njih je da Beyonce za svako dijete koje rodi plati 5 milijuna dolara, a u slučaju razvoda pjevačica će dobiti po milijun dolara za svaku godinu braka provedenu s njim.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)

Kanye West pak Kim Kardashain u slučaju razvoda mora platiti 10 milijuna dolara te joj ostaviti vilu u kojoj žive. Također za svaku provedenu godinu u braku, Kim od Kaynea dobiva milijun dolara, baš kao u slučaju Beyonce i Jay Z-a. Kim k tome ima pravo zadržati sav nakit i poklone koje je dobila od repera, dok s druge strane ona s njim neće morati podijeliti niti dolar, iako je puno bogatija od njega.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Sin Davida i Victorije Beckham, Brooklyn Beckham uskoro će ući u brak s bogatom nasljednicom Nicolom Peltz. Doduše, vjenčanje je odgođeno zbog pandemije koronavirusa i pomaknuto na 2022., ali to ih nije spriječilo da već sada potpišu predbračni ugovor. Prema istom stoji da će iz braka izaći sa stvarima s kojima su ušli u isti, a to uključuje prihode i nekretnine.

Jennifer Lopez pak od Alexa Rodrigueza traži 250 milijuna dolara u slučaju da ju prevari te se svojim predbračnim ugovorom na sve načine potrudila da Alexu maksimalno oteža prevaru, a budući da Alex ‘vrijedi’ tek nešto više od navedenih 250 milijuna dolara, J.Lo. će mu u slučaju prevare oduzeti više od pola bogatsva koje posjeduje. Jennifer je prevara očito bolna tema jer je njezino vjenčanje s Benom Affleckom otkazano u zadnji tren upravo zbog toga što Ben nije htio potpisati klauzulu koja mu brani nevjeru. I u tom je slučaju tražila pola Benove zarade, a on je tražio par milijuna samo zato što se ženi s njom. K tome je navodno tražio da se u njihov predbračni ugovor stavi klauzula prema kojoj moraju održavati seksualne odnose četri puta tjedno.

View this post on Instagram A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Meghan Markle je s bivšim suprugom Trevorom Engelsonom potpisala bizaran ugovor o trudnoći prema kojem je zahtijevala da u slučaju trudnoće ima dadilju, privatnog trenera i nutricionista kako bi se što prije vratila top formu. Na kraju do trudnoće nije ni došlo, dok je princ Harry odbio potpisati predbračni ugovor baš kao i njegov brat, princ William. Naime, Harry je uvjeren da će njegova ljubav prema Meghan trajati zauvijek, a kako je ‘težak’ 300 milijuna funti, njegova obitelj nije dobro primila ovu vijest jer ničim nije zaštitio svoje bogatstvo. Zanimljivo je da ni Lady Di nije potpisala predbračni ugovor, no to joj nije bila najbolja ideja jer se nakon razovoda morala boriti s Charlesom da joj pripadne sitnih 17 milijuna funti te dodatnih 400 tisuća funti godišnje.

Charlie Sheen i njegova treća supruga Brooke Mueller imali su predbračni ugovor na čak 60 stranica, a prema istom Brooke je dobila 500 tisuća dolara samim ulaskom u brak. Nakon razvoda za svaku godinu braka je dobila 300 tisuća dolara, kao i svu njegovu pokretnu imovinu.

Kakve su još bizarne predbračne ugovore potpisivali slavni pogledajte u videu niže.