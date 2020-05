18+ ZVIJEZDA U PROBLEMIMA! Omiljenu ljepoticu sa stranice za odrasle ‘progutala vatrena kugla!’

Nepažnja prilikom rukovanja s uljem za samotamnjenje skupo je stajala ljepoticu, koja sada strahuje da joj je karijera s golim fotografijama uništena.

Uspješan Instagram model i zvijezda stranice ”OnlyFans” Kym Graham (27) kupila je bocu ulja za samotamnjenje, ali nije mogla ni zamisliti da će joj to ostaviti teške opekline na koži, i to ne zbog samoga proizvoda, već zbog boce, koja joj je eksplodirala u rukama.

Nezgoda u kojoj su joj se zapalile kosa i koža dogodila se nakon što je Graham u svojemu vrtu u Newcastleu krenula otvoriti svoje ulje za samotamnjenje, a boca joj je slučajno ispala u vatru, koja je u to vrijeme gorjela u vrtu.

Model, 27, reveals she suffered horrific burns after she accidentally dropped a bottle of tanning oil in a garden fire https://t.co/LYGfcPJMJw

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 13, 2020