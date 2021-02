UZRUJANA GLUMICA: Jelena Veljača prijavljena zbog fotografije kćeri, evo što nam je rekla!

Autor: T.Š.

Gotovo da nema roditelja koji je bar jednom “popustio” i objavio fotografiju svog djeteta na nekoj društvenoj mreži, no sudeći po posljednjem primjeru u kojem je prijavljena poznata glumica i spisateljica Jelena Veljača, čini se da itekako trebamo paziti što objavljujemo.

Naravno da svatko normalan neće vidjeti problem u tome da recimo objavi fotografiju tek rođenog djeteta, ili svoje djevojčice koja se gola ili tek u kupaćim gaćicama kupa na moru, no naći će se oni “dušebrižnici” koji će vas opomenuti da to ne činite “jer je internet prepun pedofila”, a neki će ići toliko daleko da vas, kao i Jelenu Veljaču, prijave. No, trebamo li se zbog toga ljutiti?

Pravo na intimu i privatnost djeteta

Jeste li znali da čak 34 posto roditelja objavljuje snimke ultrazvuka svojeg djeteta, 48 posto njih dijeli fotografije djece snimljene u rodilištu, 77 posto roditelja objavljuje snimke gole ili polugole djece, dok svaki drugi roditelj dijeli smiješne ili zabavne slike (plakanje, spavanje, čudne poze…). Istraživanja kažu kako roditelji u prosjeku godišnje objave 195 slika svoje djece, zaboravljajući najvažnije – jednom na internetu, uvijek na internetu.

“Objavljivanje nosi i svoju drugu stranu, koja govori o tome da objavom i posve običnih fotografija roditelji mogu ići protiv prava na intimu i privatnost svoje vlastite djece. Mlađa djeca prvenstveno nisu dovoljno zrela da mogu dati pristanak na objavljivanje svoje fotografije javno, a nije rijetko da i starija djeca ne znaju što njihovi roditelji objavljuju. Možda nam je slika djeteta koje se spotaklo, palo i plače, zbog određenih okolnosti može biti smiješna ili simpatična, ali istovremeno može biti povod za izrugivanje u školi, u društvu vršnjaka, a nedvojbeno je da su posljedice nasilja među djecom jako teške i dugoročne. Osim toga, dijete od tri, četiri godine ne može dati zreli pristanak, a može se sa 14 ili 15 godina sramiti takve fotografije. Banalne aktivnosti na internetu mogu vrlo lako mogu postati izvorom patnje ne samo za dijete nego za cijelu obitelj. Stoga, važno je razmišljati o dugoročnim posljedicama, o mogućim rizicima i opasnostima”, kažu na stranicama Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.









Opet, i među fotografijama koje objavljujemo postoji razlika, pa će tako fotografije s izleta ili rođendana biti prihvatljivije od ovih koje, kažu stručnjaci, treba izbjegavati: Fotografije kupanja i brčkanja, fotografije polugole djece, fotografije bolesne ili tužne djece, fotografija “na kahlici”, grupne fotografije, fotografije kojih bi se djeca mogla stidjeti kad odrastu.

Uz same fotografije ne preporuča se niti dijeljenje privatnih informacija o djeci, čak niti njihovo ime, ali ni adresa, škola ili vrtić koju pohađaju, ime tete čuvalice jer bi se iste mogle zloupotrijebiti.

Kontaktirali smo Jelenu Veljaču kako bi komentirala ovu prijavu, te smo ju upitali planira li i dalje objavljivati fotografije svoje kćeri, no sama pitanja izrazito su uzrujala glumicu i spisateljicu koja je više puta, prilično uzrujana, kazala kako smatra da to nije nešto o čemu bi mediji trebali pisati.









“Poanta ove genijalne fotke je bila kako je Lena skinula i majicu i potkošulju da može pojesti omiljene špagete sa šalšom. Netko je završio na imaginaciji sadržaja zbog kojeg je prijavio fotku. Želim mu bolji život u idućoj reinkarnaciji”, kratko se na svom profilu na prijavu fotografije kćeri osvrnula Veljača.

Svakako mediji ne bi trebali niti smjeli “razvaličiti” njenu intimu, posebno kad je u pitanju njena kći, ali ona svakako može poslužiti kao primjer i upozorenje budućim roditeljima.

Pritom, nikako ne treba osuđivati Jelenu Veljaču i objavu fotografija njene kćeri, ponajviše što znamo kako to većina roditelja radi, pa nam je dobro poznat i osjećaj kad se onim najvrjednijim u životu želimo pohvaliti svima. Nažalost, zbog toga često ne vidimo opasnosti koje vrebaju, jer ponavljamo, normalnim ljudima nije neobično niti uznemirujuće vidjeti fotografiju djeteta na kahlici, nakon poroda, kao niti primjerice majku koja doji. Uostalom svi mi u albumima iz djetinjstva imamo bar jednu fotografiju na kojoj smo potpuno goli u pješčaniku ili pak sjedimo na kahlici i većini će to uvijek biti tek lijepa i smiješna uspomena iz djetinjstva.