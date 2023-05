UŽIVALI U HRANI, A ONDA ŠOKIRALI OCJENAMA! Gordana nije do kraja oduševila: ‘Svinjetina je bila suha, keks tvrd!’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Poduzetnica Gordana Kaurić otvorila je ovotjednu ‘Večeru za 5 na selu’. U goste su joj stigli pjevač i veterinarski tehničar Mario Tomas, srednjoškolka Ana Merle, voditelj restorana Dean Medur i knjigovotkinja Aleksandra Cvitković. Gordana je večeru odlučila spraviti od uobičajenih namirnica poput paprike, šampinjona i svinjetine, a ona joj je donijela – 35 bodova. Gostima se najviše svidio desert, a najmanje glavno jelo.

Gordana se u pripravi večere prvo prihvatila glavnog jela – Mesne harmonike. “Mogla bi biti svinjeća rebarca”, pretpostavila je srednjoškolka Ana. “Svinjetinu obožava, ali uvijek mi je bila bolja teletina”, nastavio je Dean. Svinjetinu je Gordana stavila u pećnicu, a usto je priredila i umak od šampinjona. Slatka šumica uslijedila je iduća za pripravu – radi se o desertu sa šumskim voćem. “Mislim da će biti šumsko voće s mascarponeom i neki šlag u pitanju”, prognozirao je Mario. Za predjelo, koje je spravila posljednje, Gordana je pripremila Šareni zalogaj. “Jako kreativno i tajanstveno”, ocijenio je naziv Mario, dok je Ana pretpostavila da se radi o šarenim sendvičima. Gordana je, pak, spravila tortilje s krem sirom.

Kada je završila s pripravom jela, Gordana se bacila na dekoriranje stola, a ekipa se polako za to vrijeme upoznavala u kombiju.





Aleksandra i Mario prvi su se upoznali, a na Marija je ona ostavila dojam tajanstvene žene. Uslijedilo je upoznavanje s Deanom, a potom i Anom – najmlađom kandidatkinjom tjedna. Ekipa je tijekom vožnje razgovarala o kritikama, a Ana je otkrila da se s njima nosi dobro, no i da joj najteže padaju tatine kritike.

Nakon kratke vožnje i upoznavanja, ekipa je stigla kod Gordane – koja ih je dočekala širokog osmijeha i spremnog aperitiva. Šljivovica, aronija, višnja i orahovac bili su u ponudi za aperitiv, a koji je protukandidatima natočio konobar! “Bolju višnju u životu nisam pio”, pohvalio je aperitiv Mario, a složila se i Ana. Usto, pohvale su dobili i kolačići koje je za aperitiv spravila Gordanina mama.

Uslijedilo je i predjelo. Šareni zalogaj prvi je stigao na stol. “Predjelo je bilo šareno, lijepo na tanjuru”, komentirala je Aleksandra. “Volim meksičku kuhinju, volim kad je malo više začinjeno”, dodala je. “Bilo je lagano, onako kako predjelo i treba biti”, pohvalila je predjelo i Ana.

Mesna harmonika kandidatima je stigla kao dobro uštimano glavno jelo. “Jako sam zadovoljan bio kako je to izgledalo”, zaključio je Mario. Dean je glavno jelo izgledom nazvao jednostavnim. “Okus glavnog jela nije bio toliko loš, koliko je meso bilo suho”, komentirala je Aleksandra glavno jelo. “Bilo je jednostavno”, dodala je Ana.

Za kraj, protukandidatima je stigla Slatka šumica. “Deserti u čaši su jako praktični, izgledao je nacrtano”, pohvalila je Ana izgled deserta. “Desert je bio odličan, svidjela mi se kombinacija slatkog i kiselog”, jasan je bio Mario. “Okusom je bio odličan i nije bio pretežak za sami kraj večere”, zaključila je Aleksandra.

Ekipu je Gordana na kraju večere i darovala – poklonila im je oslikane vaze i vino, a gosti su se oduševili. “Bili su stvarno lijepi”, zaključio je Dean. Lijepu atmosferu prve večere zaključili su dečki iz benda ‘Treća smjena’. “Iznenađenje je bilo top, top, top”, komentirao je Mario. “Sviraju kao veliki profesionalci”, dodala je Aleksandra.









Za kraj, Gordana je komentirala da je večerom zadovoljna te da bi si dala osmicu! No, neki su joj dali i više! Mario je bio zadovoljan večerom pa je Gordani udijelio desetku – “Sve je bilo na vrhuncu, od hrane do same domaćice”. Aleksandra je, pak, Gordani dala devet, a Dean osam bodova. “Dajem prostora drugim kandidatima, nije mi se sviđala svinjetina, dosta je suha, a keks u desertu je bio dosta tvrd”, komentirao je Dean. Maturantica Ana također je dala Gordani osmicu. ‘Jela nisu bila ništa posebno, voljela bih ostaviti prostora ostalim kandidatima. Želim pohvaliti desert i predjelo, ali bilo je jednostavno”, zaključila je djevojka.

Kako će se snaći Mario, koji kuha u utorak, pogledajte u ‘Večeri za 5 na selu’ od 20.15 sati na RTL-u! Emisiju možete gledati i na PLAYU.