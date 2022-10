UŽIČKI SUPERMAN ODUŠEVIO GLEDATELJE, ALI NE I ŽIRI: ‘Jesu li ove prepotentne pjevačice prošle neki test inteligencije?’

Društven mreže su se užarile nakon nastupa užičkog Supermana s dva Guinessova rekorda, koji je snagom iznenadio publiku. Naime, gledatelje su ponovno razočarale reakcije članova žirija, a na posebnom udaru našle su se Maja i Martina.

73-godišnji ‘Superman’ Milovan predstavio se u Supertalentu trčanjem s teretom u rukama. U četiri kruga nosio je 50 kilograma, a nakon toga je trčao sa 100 kilograma pod pazusima.

Nakon snage, pokazao je i svoj pjevački talent, a Maja i Fabijan pomagali su mu s ritmom. No, usprkoS tome što je zabavio gledatelje, nije prošao dalje, a na društvenim mrežama nižu se kritike na račun žirija, kao i pohvale Milovanu.





“Svaka čast ovom čovjeku koji je sa 70 godina upisao fakultet i svima nama večeras dokazao da za prave stvari ne postoje godine. Zbog toga kapa dolje”, “Pod hitno Maju izbacit. Nema niti najosnovnije osnove poštivanja prema starijima, a bez toga sve drugo je suvišno”, “Razina kulture Maje, koja kaže: “pa dokle će stari peeep”, dno dna”, “Maji triba 200 kg pudera”, “Meni ovaj deda bio super, svaka mu čast, em je to odradio što ne mogu neki u 30 godini em je zanimljiv”, ” Kultura pojedinih članova žirija stvarno je dno dna! Bez obzira kakav je natjecatelj nije u redu onako se izrugivati!!, Žiri katastrofa, jesu li su ove dvije dame iz žirija Maja i Martina prošle neki test inteligencije, ili su ih samo posjeli na taj stolac žirija? Čovjek od 70 godina trči sa 100 kg, a može i sa 200 kg i ne prođe dalje, dakle ne daju mu šansu da to pokaže, kaj je to za žiri? Sramota. Ove prepotentne pjevačice ne mogu slušat, mozak u vinklu, a šibaju ih klinci od 10 godina. vokalno”, “Da je to bio neki mlađi frajer, bio bi sladak i dobio bod, ali ovako ništa”, samo su neki od komentara na društvenoj mreži.

Inače, Milovan dolazi iz Užica i tvrdi da ga zna cijela Srbija. Bodybuildingom se počeo baviti prije 50 godina jer nije primljen u vojsku zbog toga što je tada imao premalo kilograma. U 70. godini odlučio je upisati DIF. Dvostruki je nositelj Guinessovog rekorda, a na Olimpijske je igre otišao pješke od Užica do Londona.