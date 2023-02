‘UŽASNO SAM SE SRAMIO ZBOG TOGA!’ Damir Kedžo otkrio što je sve operirao: ‘Mama je bila protiv’

Damira Kedžu šira je javnost upoznala prije 20 godina u showu ‘Story Supernova Music Talents’. Odonda je uspio nastaviti uspješno graditi svoju glazbenu karijeru, no jedna stvar se uvelike promijenila – njegov fizički izgled o kojemu se često pisalo.

Pjevač je za Story progovorio o teškoj operaciji čeljusti koja mu je stvarala velike probleme. Operaciji se podvrgnuo s 27 godina kada su krenuli problemi i kada mu je ispao jedan zub. Doktor mu je rekao da će se to ponoviti, a usprkos majčinom strahu koja se protivila takvoj operaciji, pjevač se odlučio na taj veliki korak. .



“Operacija je bila rizična kao i svaka, a na operacijskom stolu bio sam pet sati. Poslije su mi rekli da je malo nedostajalo da dobijem transfuziju krvi. Sve je to bilo dosta rizično, ali meni se otad život promijenio za 180 stupnjeva. Počeo sam pravilnije govoriti, procvao sam, a to mi je olakšalo i pjevanje. Najveći mi je gušt bio kada sam prvi put nakon operacije zagrizao pizzu i imao normalan zagriz na njoj. Nikad to prije nisam mogao, čudno sam žvakao i užasno sam se sramio zbog toga”, komentirao je Story operaciju, koju navodi kao zdravstveni zahvat pokriva HZZO.

Kedžo je priznao i da je operirao nos, no zato jer je isti slučajno slomljen tijekom operacije čeljusti.