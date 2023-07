Užarila se rasprava zbog novog modnog trenda mladih Hrvata: ‘Zločin. Posvuda su’

Autor: Z.S.

Novi modni zločin kod muških u Zagrebu! Bijele duge čarape i natikače – posvuda su! Napisao je jedan korisnik Reddita i pritom priložio dvije fotografije iz tramvaja. Bilo je to dovoljno da nastane užarena rasprava. Pali su dosta žestoki komentari kako na račun ‘modnog zločina’ tako i na račun korisnika koji je u tramvaju tajno snimao nečije noge i to javno objavio.

“U zatvor š njim!”

“Pa to je samo ljetna verzija fuckboia koji po zimi golih gležnjeva nosi donji dio uske sive trenirke da mu se ocrtava ku**c. Broccoli frizura je pak postojana kroz cijelu godinu.”





“Najtočniji komentar ikad!”

“Nije to modni zločin već postmoderni postmodni citatno-pastišistički kodno pogonjeni trend kritike na šablonski uvriježenu memsku percepciju low-brow istočnoeuropsko-tranzicijske masovne kulture.”

“Muči, mogle su biti bičve i japanke.”









“Da sam tako nosio prije 15 godina ubili bi boga u meni.”

“Ni meni se ne sviđa, ali nisam takav incel da bez znanja uslikavam ljude po tramvaju s namjerom da ih vrijeđam po Redditu.”

“Ne vidim poantu osuđivanja ljudi na temelju toga kako se oblače, kakvu glazbu slušaju, itd. Nama ni iz džepa, ni u džep.”

“Bože, ne dovedi nas u napast i spasi nas od zla.”

E da vam pokažem kacam nosio bele čarape i papuče i imo belog kera s rej bankama pic.twitter.com/XbEqSqGVtF — Snežana (@bebsyy007) March 28, 2022

“To je trend koji je stigao izvana. To je u inozemstvu normalno. Zapad dolazi sve više kod nas.”

“Šta nismo neki dan ustanovili da su Hrvati Mitlojropljani? Ovo je samo potvrda toga.”

“Nije mi jasno u kojem su smjeru otišli ti mladi ljudi da su toliko u ku**u. Meni je 30. Radim kao knjigovođa u firmi od 300 ljudi. Ovdje nitko ne gleda tko što nosi jer ljude boli ona stvar. Ali ako se direktor može svaki dan obući u košulju, hlače i cipele, onda mogu i ja. I unatoč tome što je vani 45 stupnjeva, ja si lijepo stavim košulju, hlače/jeans i cipele, sredim si bradu, napravim frizuru i tako svaki jebeni dan idem na posao. Imamo kolege koji smrde “ko kuga” jer im vidiš po kosi da se nisu okupali 5 dana, ima onih koji nikako ne mare za izgled. Ali kad radim već u takvoj firmi onda mislim da bi se donekle trebalo držati do nečega, a ne biti kao klošar. Hodamo navečer gradom, žena si uvijek stavi neke predivne ljetne haljine, ja košulju i mokasinke i onda ti klinci u tim šlapama i baš kao što je netko u komentaru napisao – postojana brokula frizura na glavi hodaju kao zadnji klošari. Zato ponovo, gdje je ovaj svijet otišao u kurac da klinci koji su 10 godina mlađi od mene, izgledaju kao da su pali sa Marsa. To je barem moje mišljenje, ali meni je to strašno.”

“Ne samo u ZG i ne samo muški. Pošast. Užas. I takvi idu u tramvaje, trgovine, grad… Meni je to neshvatljivo, niti malo kul nego baš suprotno.”