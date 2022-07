‘UVIJEK JE PRERANO ZA OPROŠTAJ…’ Preminula je majka Jadranke Kosor, bivšoj premijerki stižu izrazi sućuti

‘Uvijek je, uvijek, prerano za oproštaj’, napisala je na Twitteru bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor opraštajući se od svoje majke Zorke koja je preminula u 91. godini života.

Kosor je tim povodom objavila i fotografiju na kojoj pozira s majkom, a u komentarima su joj se s izrazima sućuti javili brojni pratitelji.

Bivša premijerka bila je izuzetno vezana za svoju majku, pogotovo zato što s ocem nije imala nikakav odnos, o čemu je nekoliko puta iskreno progovorila u medijima. ‘Danas je, kažu, Dan očeva. Svog oca nisam upoznala, imala sam dvije godine kad me zadnji put vidio. I više nikada jer me nije htio. A samo sam željela ušuškati svoj mali dječji dlan u očev dlan. Da me tata vodi za ruku’, napisala je svojedobno.

‘Mog se oca u kući nije spominjalo. Do sedme godine živjela sam samo s bakom i njezinim bratom, a poslije je mama, kao učiteljica, uspjela dobiti premještaj i doći u Lipik. Očevo ime pojavilo se u kući samo jednom, to nisam u knjizi spomenula, kad je mama na sudu pokušala ishoditi alimentaciju. Otac je došao s dva odvjetnika braniti se od vlastitog djeteta. Mama je odustala’, priznala je Kosor u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju.