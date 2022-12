‘UVIJEK ĆU VJEROVATI U LJUBAV!’ Irena Pecotić na Božić otvorila dušu: ‘Opraštam zato što mi je najbitniji moj vlastiti mir’

Autor: Dnevno.hr/K.V.

Njezino ime posljednjih je mjeseci punilo medije, no Irena Pecotić sve je junački podnijela te nas svakodnevno s osmijehom “pozdravljala” na svom Instagram profilu. Splitska farmaceutkinja odlučila je prekinuti šutnju te povodom blagdana otvoriti vrata svog doma.

U velikom intervjuu za Slobodnu Dalmaciju govorila je o blagdanima, vjeri, načinu života i svojoj popularnosti. Irena je vjerna tradiciji, no ove godine blagdani će ipak biti ponešto drukčiji, s obzirom da je sada slobodna žena.

Ne voli predblagdansku maniju

“Bit ću s djecom na božićnom ručku kod svojih roditelja kao i svake godine. Božić za mene predstavlja vjeru, mir, ljubav i radost. Često me podsjeti na bogatstvo darovanog nam života što ponekad mnogi od nas zaborave”, kazala je Irena. Svoje sinove će i ove godine obradovati ispunjenim željama pod božićnim drvcem, no kaže da mrzi šoping centre i predblagdansku maniju. “Ja već godinama roditeljima izradim zidni kalendar sa zajedničkim slikama s djecom i to im je uvijek najdraži poklon.





Na njezinom blagdanskom stolu obavezno moraju biti tatin pršut i mamina francuska salata, a zatim pašticada s domaćim njokima i “slatkarije svih vrsta”. “Svatko ima svoj zadatak. Inače volim kuhati i raditi kolače. Ima neka poveznica farmacije i slastičarstva. Vaga, preciznost, dosljednost u praćenju recepata”, kazala je Irena te otkrila kako od svega sinovi najviše vole njezine palačinke.







‘Influencerica nikako!’

Za Staru godinu Irena planira đir po gradu, a večernji doček provest će na kućnome tulumu. Praznovjerna više nije te ne planira nositi crveno, no s obzirom na njezinu modnu osvještenost, zasigurno će zablistati. Boroj njezinih pratitelja raste, no ona se ne smatra influencericom. “Influencerica nikako! Više kao osoba koja se dobro zabavlja na društvenoj mreži. Svi mi imamo bolje i gore dane i naravno da je na društvenim mrežama samo ono što je lijepo.”

Posao farmaceutkinje njezina je ljubav, gdje je kupci često znaju upitati “Jeste vi ona Irena?”, a prepoznaju je i na ulici. “Više su to osmijesi i gurkanja između sebe nego upadi. Nisam stvarno imala nikakvih negativnih iskustava.”

‘Uvijek ću vjerovati u ljubav’

Najveća podrška joj je njezina obitelj, kako kaže, klasična dalmatinska familija, kao i njezine kolegice s posla. U životu joj je sport pravi ispušni ventil, a najviše je pokreće “vječiti optimizam, vedar duh i vesela narav, možda malo i tvrdoglavost”.

Glazba joj je “lijek za dušu”: “Slušam doslovno sve, od opere do elektronike, osim narodnjaka, to jedino ako baš moram. Trenutni broj jedan mi je Matija Cvek. Baš sam prije nekoliko dana bila na njegovom koncertu.”

Za razočaranja u životu tvrdi da se s time “moraju nositi oni koji su nas razočarali”, a definitivno je osoba koja prašta. “Opraštam zato što mi je najbitniji moj vlastiti mir.” U ljubav će uvijek vjerovati jer je “ona pokretač svega”, kao i u Boga.

Na pitanje po čemu će pamitit 2022. godinu kazala je: “Pamtim samo sretne dane! Pamtit ću je po neizmjernoj ljubavi koju sam dobila od prijatelja i obitelji. Imam puno dobrih prijatelja s kojima se ne čujem svakodnevno, ali znamo da smo tu uvijek jedni za druge. Svakako ću se rado sjetiti i putovanja u London s dragom prijateljicom Ivanom.