'Usta da Bog sačuva!' Nikolina Pišek šokirala izgledom: 'Kao preparirana mačka'

Voditeljica Nikolina Pišek već godinama glasi za jednu od najljepših Hrvatica, a nakon tragedije i skandala koje je doživjela nakon suprugove smrti, u potpunosti se posvetila sebi i svojim kćerima. Nedavno se vratila se na male ekrane i nastavila s redovitim obvezama i njegom kože.

Nikolina je ovaj put je zaobišla estetskog kirurga i injekcije te je bore odlučila ukloniti pomoću lasera, a rezultate nakon tretmana pokazala je na svom Instagram profilu i šokirala fanove svojim izgledom.

"I evo mene na mom posljednjem fotona 4D laserskom tretmanu. Zvuči jako komplicirano, ali nije. Ovo na mom licu je anestetik kojem treba pola sata da djeluje", započela je video Nikolina.





”Uhvatila sam zadnji vlak jer je nepreporučljiv u ljetno vrijeme, zbog povećanog izlaganja kože suncu. No, sada mi svakako pogoduju ovi oblačni dani. Ovako crvenkasto izgleda moja koža neposredno nakon tretmana. Nema neugode, a ovo je ovaj moćan aparat koji vašoj koži omogućuje kontrakciju postojećeg kolagena, kao i sintezu novog. Čime se postiže dugotrajno zatezanje i smanjenje bora, bez injekcije”, nadodala je lijepa voditeljica.

Otkrila je i da sam tretman traje do 60 minuta te je potpuno je bezbolan.









”Ovo su borice koje dobivamo od spavanja, mimike, kretanja po vratu i tako dalje. To će se ublažiti i oljuštiti. Ali ja sam već sad sretna. Izgledam kao da sam osunčana. Bitno je da ne smijem ić na sunce, moram se štititi.”

Nikolina je za kraj tretmana dobila masku s hijaluronskom kiselinom i nagradnu masažu.

Pratitelji u komentarima iznijeli su podijeljena mišljenja. "Kao preparirana mačka", "Budalaština", "Prekrasna žena", "Tako lijepa žena od sebe radi bariku, ali ako vas to veseli neka. Sve za novce i ništa za novce. Sretno", "Mlađa od svoje kćeri", "Sve je to ok, a usta da Bog sačuva, pa gdje je to lijepo", nizali su se komentarima, a na jedan je posebno reagirala voditeljica.









“Više ne razlikujem Ellu Dvornik od ove, doslovno postaju identične”; glasio je komentar, a Pišek je poručila: “Ja se zahvaljujem na komplimentu”.