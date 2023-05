USRED KONCERTA OSTAO BEZ ZUBA! Skrivao se iza mikrofona da se ne vidi rupa: ‘Kupio sam neko ljepilo i zalijepio, cijelo vrijeme je šuštalo’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Glazbenik Neno Belan, gostujući u rubrici ‘Tajne iz refrena’ In Magazina, glazbenik se prisjetio svojih najvećih hitova, ali i nezgoda na pozornici.

Poznatom kantautoru je, naime, usred koncerta ispao zub.

”Meni je prvo zub puknuo dan prije nastupa i ja sam kupio neko ljepilo i zalijepio to nekako ali očito ne dobro jer je usred nastupa odjednom zub izletio, ali nije to publika skužila pa sam se cijeli nastup skrivao iza mikrofona da se ne vidi ta rupa ali kako je tu bila rupa to je jako šuštalo i ja sam cijelo vrijeme tako šuštio dok sam pjevao”, prisjetio se pjevač.





Ispričao je i kako je nastalo hit ‘Stojin na kantunu’ koja je i danas jedan od njegovih najvećih hitova. Da se njega pitalo – nikad ne bi bila objavljena.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Neno Belan (@nenobelan)

”To je bilo snimanje druge ploče grupe Đavoli. I mi sad to slušamo, i dođe taj ‘Stojin na kantunu’, ja slušam i govorim što je ovo sad glup tekst, dva tona, nema nikakve melodije ja govorim ovo se skida, oni svi skočili na mene, što se neće snimiti pa ovo je hit, u svakom slučaju na kraju smo se posvađali svi i zamalo je došlo do razlaza benda jer sam ja inzistirao da se ta pjesma skine. Nekako su me uspjeli nagovoriti i dan danas je ta pjesma jedan od najvećih hitova koje sam ikad napravio”, priznao je Belan.









Otkrio je i kako su za pjesmu ‘Rock galama’ jednim dijelom su krivi susjedi Marijana Bana.

”Imao sam samo refren teksta rock na hani emili i ani ništa drugo. I što ću sad nazovem Marijana Bana, ja govorim hitno mi je, trebaš mi u roku od odmah napraviti tekst, ja ću poslati refren, a ti mi napravi priču. Napravio je tekst, a on je bio o jednoj njegovoj susjedi koja je živjela stan ispod njega i tu je uvijek bila nekakva svađa to je ustvari pjesma iz života, o njegovoj susjedi mladoj”, rekao je Neno.

Podsjećamo, Belan je nedavno proslavio 61. rođendan, a ove godine obilježava i 25 godina s bendom Fiumens.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Neno Belan (@nenobelan)

Kada je u pitanju njegov privatni život, Belan otkriva da njegov svakodnevni život izgleda kao i kod svakog drugog čovjeka.

”Mašine peru suđe i robu, a ja samo složim. Peglam jako loše, ali kuham solidno paste, rižota i morske specijalitete. Čarobnjak sam s usisavačem, radim sitne popravke po kući, ali sam blago neureda”, otkrio je pjevač te se našalio da je ”idealan muškarac i da bi ga svaka majka poželjela za zeta”.