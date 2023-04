USPOREĐUJU JE SA STUDENTICAMA! Nikolina Pišek slavi rođendan, možete li vjerovati da ima već toliko?

Autor: Dnevno.hr / F.Š.

Nikolina Pišek slavi veliki i jubilarni, pedeseti rođendan. Nikolina inače i nije preveliki fan rođendana što je više puta i izjavljivala tijekom godina.

”Rođendana se dosta onako nerado sjećam iz objektivnih razloga, zbog toga što eto, to je dan kada naprosto bilježiš jednu malu promjenu broja u sistemu koji bilježiš uz svoje ime u vlastitoj biografiji“ kazala je Nikolina svojedobno.

Nikolina se na rođendanima najviše voli zabavljati uz stari rock, a najdraži bend joj je Guns ‘N’ Roses. Iako smo utvrdili da rođendane baš i ne voli, jedan joj je ostao u posebno dragom sjećanju.





”Sjećam se 16-og rođendana kao izuzetno bitnog i posebnog. To je bila neka fiktivna granica gdje sam ja onako, barem u mislima, prešla u neku odraslu dob i tada sam se osjećala jako važnom. Bila je to za mene jako bitna i velika proslava jer smo moje prijateljice i ja izašle van po prvi puta van s dopuštenjem mojih roditelja, što bi značilo da zapravo nismo izašle prvi put, ali bio je to prvi legalan izlazak. Mama oprosti” ispričala je Nikolina svojedobno za srpski Story.

Inače, Nikolina se trenutačno nalazi u pripremama za večerašnju epizodu emisije ‘Masked Singer‘ gdje svake subote oduševi novim izdanjem. Prošli je put zablistala u dugoj, luksuznoj haljini slavnog dizajnera Toma Forda. Neočekivani spoj sjajnih ljuskica i crne, spojenih u zavodljivu siluetu, ostavili su sve prisutne bez daha, a ta haljina se inače prodaje po cijeni od 5490 dolara, što je malo više od 5000 eura.