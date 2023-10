Uspješni hrvatski poduzetnik ostao bez svega i sada živi kao beskućnik

Autor: H.B.

Život piše tužne priče, a jednu takvu je ispričao nekada uspješni bjelovarski poduzetnik, Miljenko Jurušić, korisnik prihvatilišta za beskućnike. U jednom danu ovaj je čovjek ostao bez svega i našao se na ulici.

“Imao sam dva stana, ostao bez njih. Pranje novca je u pitanju”, započeo je Miljenko pa je otkrio kako ga je ta kriva životna odluka dovela do beskućništva, i tako živi već pet godina. Skrasio se u prihvatilištu za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. “Jako je dobra hrana, gospođa voditeljica je dobra, uvjeti su dobri”, kaže on za HRT.





Ima i pozitivnih priča

Voditeljica prihvatilišta za beskućnike Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Iva Hrvačić, naglasila je pak da su ranije korisnici prihvatilišta bili dosta mlađi, čak u dobi od 18 do 30 godina, a sada je najčešće riječ o ljudima u srednjim pedesetima.

“To je dob kada izgube posao, a nisu dovoljno stari za mirovinu”, rekla je Hrvačić, a u prihvatilištu ima i pozitivnih priča. Nakon prometne nesreće na ulici se našao i Jadranko Palčec, a on se u prihvatilištu dobro snašao.

“Ja sam tu u kuhinji, volontiram, kuham. Imam dva vrta. Po kući radim, znam gletati jer sam građevinac, uvijek sve popravke napravim i tako mi prođe vrijeme. Imam probleme s kičmom. Vratit ću se u svoj posao, doktor mi produljuje svake dvije godine, a ja to ne mogu čekati. Tako će mi do mirovine, a ja imam 51 godinu, ne mogu ja to čekati. Moram ići raditi”, izjavio je Palčec.