‘UŠLO MI POD KOŽU’ Hrga objavila fotku s Dalićem, ‘Livnjaci na putu’: ‘Fenomen krša, toliko prezrenog, a toliko nevjerojatnog’

Autor: Dnevno.hr/ F.Š.

Bivša voditeljica, Mirjana Hrga, podijelila je fotografiju s nogometnim trenerom, Zlatkom Dalićem i napisala zanimljiv osvrt. Naime, Hrga se pohvalila svojim livanjskim genima za koje smatra da su joj puno pomogli u životu. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti.

”Livnjaci na putu. Slika me podsjetila na “fenomen krša“, toliko prezrenog, a toliko nevjerojatnog. Kad me pitaju što sam, odgovaram jedino točno – Bjelovarčanka. Tamo sam rođena, tamo sam stasala, to sam u svojoj biti ja. Ali kad samu sebe iznenadim igranjem na kartu s 0% realnog uspjeha, sjetim se krša.





Genetika i epigenetika su čudo (iako je odgoj ključan). Moj otac doslovno je pobjegao iz Livanjskog polja s 14 godina u Zagreb. Došao je na Zrinjevac i danima se skrivao da “malog ne pokupi milicija”. I nastavak priče je za film. Kad bih ga pitala za Livno, nije pokazivao nikakvu emociju. Samo bi rekao: “Da mi je valjalo, tamo bih ostao”.

Ja sam isla česće od njega. Svako ljeto. Radije nego u našu kuću na Krk. Voljela sam tamo sve. Ušlo mi pod kožu koja je rođenjem bila kapacitirana za taj osjećaj. I danas obnavljam stare kamene kuće, i danas pečem domaći kruh, i danas trčim za stadima ovaca i koza, i danas imam milost za starce, djecu, životinje. I danas se pitam odakle mi hrabrost da ni iz čega izvlačim stvar. Povučem kao konj. Genetski krš. Upornost. Disciplina. Poniznost i drskost. Vjera. Genetski nagon za preživljavanjem. Uspjehom. Kamen je kamen” napisala je Mirjana.

”E ovo je top priča. Život nas vodi u razne krajeve, a dio duše ostaje tamo odakle smo potekli”, ”A šta ćeš kad smo takvi”, ”Ista priča i Bjelovar i sve drugo, ali sa Duvanjskog polja…I ja sam uvijek govorio da sam Bjelovarčanin dok Mesić i ostala banda nisu počeli pljuvati po ljudima iz našeg kraja. Tada sam počeo isticati odakle su mi korijeni”, ”Kada sve drugo otkaže, vlaški geni prorade” pisali su joj pratitelji u komentarima.