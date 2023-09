Uskoro bivšem suprugu Elle Dvornik hit njenog oca posebno privukao pažnju, nije imao pojma koja priča stoji iza nje

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Prije 15 godina napustio nas je legendarni Dino Dvornik, čijem se glazbenom stvaralaštvu i danas mnogi dive. Neki od nekih njegovih najvećih hitova postali su posebno zanimljivi zbog priča koje se kriju iza njih, a jedan je posebno privukao pažnju Charlesu Pearceu, uskoro bivšem suprugu Elle Dvornik.

Kako je svojevremeno otkrila Ella na Facebooku, iako je kasnije objavu obrisala, Charlesovi prijatelji su bili oduševljeni pjesmom ‘Ti si mi u mislima’. “Kako lijepa ljubavna pjesma”, govorili su dok im je Ella prevodila stihove, a onda im je pojasnila kako pjesma zapravo govori o ovisnosti.

Već i ptice na grani znaju kako je pjesma ‘Ljubav se zove imenom tvojim‘ posvećena Danijeli Dvornik. Dino je pjesmu napisao sa suradnikom Goranom Kraljem, a snimio u studiju Vilović u Splitu 1988. godine.





“Da ti si ta, samo meni potrebna,“ Nikad nisam kao tebe nikog volio…tek sad vidim što je prava snaga ljubavi”, stihovi su u pjesmi koji govore o Danijeli s kojom je uplovio u bračnu luku 1989. godine.

Sam Dino Dvornik u jednom od svojih prvih intervjua otkrio je kako nije naučio note, smatrao je kako one nisu glazba, a Nenad Vilović prije nekoliko je godina ispričao anegdotu iz studija s Dinom, koja savršeno opisuje način na koji je Dino stvarao neke od najvećih hitova.

“Pustio bih ga da sam programira dok bih radio u drugoj prostoriji. Vidim ga kroz staklo da skače, cijeli je bio sretan i viče mi: ‘Napravio sam hit’, a ja čujem samo bubanj. Pitam ga: ‘Kakav ti je to hit, a čujem samo bubanj. Imaš li kakvu melodiju za to?’, a on mi kaže: ‘Ma kakva melodija, svaka bi pasala na ovaj ritam.’ Pitam ga ima li kakvu harmoniju, a on će: ‘Ma kakva harmonija, sve idu na ovaj ritam, ovo je hit.’ Onda sam ga pitao za tekst i rekao je: ‘Idem odmah nazvati Gibu, pustit ću mu taj ritam i on će to napisati za pet minuta.’ Tako je Dino shvaćao što je to glazba i što je hit”, ispričao je Nenad Vilović u razgovoru za tportal.

Jedan od Dinovih posljednjih velikih hitova svakako je posthumno objavljena pjesma ‘Pelin i med‘. Autor glazbe i stihova je Srđan Sekulović.