‘USKLADILI SE S CIKLUSIMA SVOJIH SUPRUGA’ Miljana i Marko izludjeli kandidate, neke i posvađali: ‘S uživanjem smo ih razvalili, bio je gušt’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Večerašnja epizoda “Braka na prvu” bila je u znaku sukoba svih muških kandidata s Miljanom. Naime, dečki su se uvrijedili na neke njezina izjave, pa su to htjeli i raščistiti. Ono što je sve iznenadilo jest to da je raspravu predvodio Marko, koji je inače povučen. “Zašto smatraš nas sve muške debilima?“ zanimalo ga je.

Miljana je objasnila da je komentirala ono što je čula dok su parovi razgovarali s ekspertima, a Marko joj je objasnio da takve komentare može govoriti tek kad ih upozna. Miljana je zatim dodala: “Momci su previše osjetljivi. Možda su se uskladili s partnericama što se tiče ciklusa.” “Dok je snimao story u bazenu, vjerojatno je po Instagramu listao citate i pripremao se za sukob sa mnom“, rekla je Miljana, a Marko je pozvao i ostale dečke da se uključe.

Dario je dodao da je njemu to jako ružno što je rekla, a Miljana smatra da bi momcima trebalo dati da budu momci. “Eksperiment u kojem muškarci po cijeli dan trebaju pričati o emocijama?! Vidi se da su postali previše nježni”, kazala je Miljana, a potom postala razlog svađe Tihomira i Manuele.





Naime, Tihomir je objasnio da ono što kažeš partneru u povjerenju, u to se ne treba petljati nitko drugi, aludirajući na to da je Miljana sve govorila samo Marku A. No, Manuela je smatrala da je Miljana htjela da ona to čuje jer je pričala glasno. “Tihomir je ispao carina najveća jer nije dopustio da se identificira s čoporom koji vodi Manuela ili Lorena u još gorem slučaju“, rekla je Miljana.

Uključio se i Stefan koji je dotad šutio. “Nekad i nije bitno što pričaš, nego neverbalna komunikacija govori 70 posto toga“, rekao je, a Marko A. pitao: “Wow, ti si komunikacijski stručnjak?“ a Miljana smatra da je deset dana sastavljao tu rečenicu. Stefan je zatim kazao: “Ne sviđaš mi se i ne trebam s tobom komunicirati”, a time je Lorenu učinio ponosnom.

“Moj suprug i ja smo pobjednici. S uživanjem smo ih razvalili, bio nam je baš gušt“, komentirala je Miljana, a Marko A. joj je rekao da se super držala i da nije osjetio potrebu da se miješa. “Sve što radi za mene zaista cijenim i to se nije promijenilo ni u jednom trenutku. Čak i nekad, kad je umoran i neispavan, uvijek je tu za mene“, objasnila je.