‘UŠI MI KRVARE’ Gledatelji protestiraju zbog nastupa Poljakinje, razljutila ih zbog jednog čina: ‘Preloše, zapela u prošlom stoljeću!’

Poljska predstavnica Blanka Stajklow nastupila je u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga u četvrtak navečer.

Iako je prošla u finale, njezin nastup naišao je na brojne kritike. Naime, pjevačica je tijekom nastup otrgnula dio haljine što su mnogi prozvali ‘već viđenim’ i ‘dosadnim’.

”Preloše”, ”Zapela u prošlom stoljeću”, ”Uši mi krvare” bili su tek neki od komentara. Inače, Poljaci već od prije nisu zadovoljni izborom Blanke i njezine pjesme jer smatraju da joj je pobjeda bila namiješena. Umjesto nje, smatraju kako je trebala pobijediti pjesma Gladiator u izvedbi mladog pjevača Janna. Neki od njih na društvenim mrežama čak pozivaju gledatelje da u finalu ne glasaju za Poljsku.

Please, don’t vote for Poland in #Eurovision2023 if Blanka is the representative.

She liked a comment which called Jann – the public vote winner – “person from dregs of society who shouldn’t participate in contests like these”.

He comes from a poor family of 11. https://t.co/NdlNwdHc5J

— Outstar (@outstarwalker) March 6, 2023