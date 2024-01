Urša Raukar u suzama kod Stankovića, gledateljima nije bilo nimalo svejedno

Majka mi se ubila, sestra je imala shizofreniju, a sve je počelo s depresijom. Želim upozoriti društvo na problem stigme mentalnih bolesti. Urša Raukar Gamulin

Imam obiteljsko iskustvo s mentalnim bolestima, s depresijom i posljedično sa samoubojstvom. Moja sestra kojoj je bila dijagnosticirana manična depresija, a koja se poslije pretvorila u shizofreniju, pokušala je samoubojstvo kad sam ja imala 14 godina. A moja majka, od brige i boli zbog bolesti moje sestre, je sama upala u tešku kliničku depresiju i, nakon nekoliko pokušaja, izvršila samoubojstvo, kad sam bila na prvoj godini Akademije.









Izašla sam u javnost s tom pričom sa željom da upozorim društvo prije svega na stigmu koju nose mentalne bolesti, da su mentalne bolesti u zapećku, ispod tepiha, da su sramota još i dan danas, koliko god se situacija od prije 40 godina, kada sam ja to proživljavala, promijenila na bolje, ali još uvijek je to sramota, stigma i o tome se ne govori. Imaš pravo slomiti nogu, ali nemaš pravo slomiti dušu. Želim biti na neki način glas obitelji, prijatelja i okoline.

Brinemo više o mentalnim bolesnicima, doduše nedovoljno, još uvijek je to mizerija, borimo se za bolji sustav, ali nitko ne govori o onima koji su okolo, u najbližoj okolini. Prema istraživanjima, jednim suicidom ili pokušajem suicida je dotaknuto najmanje 120 ljudi. O tih 120 ljudi nitko ne vodi računa. Ovo društvo nije dovoljno otvoreno, a na to pozivam, da se ljudi usude i da počnu govoriti. Kada te netko zapita „Kako si?“, reci „Teško mi je, dogodilo mi se to i to…“. Nemoj se bojati da je to sramota.

Objavljuje Nedjeljom u 2 u Nedjelja, 28. siječnja 2024.