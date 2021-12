URNEBESNA FORA JANICE KOSTELIĆ NASMIJALA INTERNET: Evo kako je komentirala skijanje glumice Nataše Janjić!

Autor: Š. P.

Glumica Nataša Janjić Medančić sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila anegdotu otprije nekoliko godina, a u glavnoj ulozi je njezina prijateljica, proslavljena hrvatska skijašica Janica Kostelić.

“Kad sam prije par godina prvi put otišla na skijanje, odlučna da skijam na čistu imitaciju skijanja, uspjelo mi je donekle pratiti ekipu, premda je ekipa malo više pratila mene. Po povratku sam se pohvalila Janici (kome drugome?) kako sam skijala samouka čak i po crvenoj stazi, na što mi je ona odgovorila: A vjerujem ti, i drek se kotrlja kad ga bacis niz planinu“, napisala je Nataša i nasmijala svoje pratitelje.

“Evo me i tu, ja sam skijala, muž baš i nije. On me fotkao”, dodala je glumica koja je sa suprugom Nenadom nekoliko dana provela na sniježnim padinama Kronplatza.

“Zgodan neki drek”, poručila joj je voditeljica Marijana Batinić. “Baš Janica zna, ajde molim te”, našalio se voditelj Dalibor Petko, a Nataša mu je odgovorila: “A i ja svakog pitam za mišljenje o skijanju!”.









