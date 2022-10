‘URINIRALI PO NJOJ, UŽAS OD ŽENE’ Hrvatski tajkun brutalno izvrijeđao Srpkinju, svoju bivšu djevojku: ‘Nakon mene, bila je s mojim sinom’ ‘

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski biznismen Marijan Šarić dao je izjavu srbijanskim medijima za nove skandalozne tvrdnje o starleti i pobjednici “Zadruge 3” Ivi Grgurić.

Pošto je ljetos progovorio o njihovom turbuletnom odnosu, Šarić je, isprovociran Ivinim negiranjem njegove priče, izrekao nove tvrdnje o njihovoj vezi. Između ostalog, rekao je da je ona njegovim automobilom vozila dva kilograma heroina.

“Sve ono što je Iva govorila o meni u medijima je totalna laž. Ja imam kompletnu dokumentaciju o svemu što govorim. Ona može da priča šta hoće. Ja sam joj htio pomoći iz najbolje namjere jer je bila sirotinja. Bila je jedna seljančica jadna, napuštena… O tome sam već sve pričao, da se ne ponavljam. U Zagrebu kad se spomene moje ime, svatko zna tko sam ja, a ono što ona sad govori o meni je jako ružno i bezobrazno. Ona je dno dna”, tvrdi Šarić i nastavlja:





“Iva je tip djevojke koja se može dovesti u vezu s podvođenjem, prostitucijom i drogom. To je ona. Ona se bavila svim tim naveliko. Pričale su mi njene prijateljice da je uzimala moj auto i da je vozila dva kilograma heroina. Ja nisam ni znao šta je to. Njoj je bolje da me ne spominje jer ja u svom telefonu imam intimne snimke s njom, koja je ona snimila osobno pa ih je meni poslije slala. Imam sve dokaze i od liječnika kada se operirala. Sve sam ja to plaćao i sve sam znao. Znam i more drugih slučajeva gde je to radila i s drugima, ali ja mogu tvrditi samo ono što ja osobno znam. Sve ću te snimke pokazati javno ako bude nastavila sa svojim lažima i demantiranjem”.

On tvrdi i da je nakon njega u seksualnoj vezi sa Ivom bio njegov sin, ali i mnoštvo njegovih prijatelja.

“Iva je bila i s mojim sinom. Eto o kakvoj se ženi radi. Cijela diskoteka mog sina, gdje pjevaju najpopularniji pjevači iz Srbije, bila je s njom. Katastrofa što je radila. Neki momci su je vodili na brod. Moj jedan moćni prijatelj se iživljavao nad njom, urinirali su po njoj. Užas! Oni su joj svi plaćali, od nečeg je morala živjeti, nigdje nije radila. Ja sam čist ko suza, za sve imam dokaze, neka tuži slobodno za ovo što sam rekao. Nema tu demantija nikakvog”, zakljuluje Šarić.

Srpski Kurir tražio je očitovanje Ive Gregurić, no ona im je kratko poručila:

“Ne, ne, hvala lijepa, neću ništa pričati o njemu”.