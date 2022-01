Foto: Screenshot Captain Lexi You Tube

‘UPUĆUJEM PORUKU HRVATSKOJ’ Skandal potresa jedrilicu skiperice Lexi, žena zbog Pernara izgubila živce: ‘Za mene je to velik problem’

Autor: Dnevno

Nakon goleme ispovijesti na svom blogu, skiperica Lexi koja je poučava Ivana Pernara na svojoj jedrilici i naziva ga ‘slonom u prostoriji’, ponovno se oglasila nakon što su njezinu web stranicu i drušvene mreže zatrpale poruke Hrvata. Naime, Lexi je ostala u šoku nakon što je shvatila s kime se trenutačno nalazi na Karipskom otočju, a novinarima i ostalim znatiželjnicima poslala je jasnu poruku.

“Odlučila sam reći nešto o ludoj plimi koja me zapljusnula prošli tjedan. Za sve moje pratitelje koji nisu svjesni medijske drame koja se događa u Hrvatskoj i koja uključuje mene i mojeg novog člana posade. Ispostavilo se, a toga nisam uopće bila svjesna, da je Ivan svojevrsni ‘hrvatski Trump’! Nisam imala pojma, mislila sam da je on tek tamo neki tip. No čini se da je svojevremeno bio političar, čak se, čini mi se, kandidirao za predsjednika…? Hrvatski tabloidi ga posvuda prate. Prije neki dan, ljudi u Hrvatskoj su tijekom večere na nacionalnoj televiziji gledali mene u kupaćem kostimu i mog zloglasnog člana posade”, napisala je skiperica na svom blogu.

Otkrila je i kako ju je kontaktiralo više od 75.000 Hrvata, kao i neke kompanije koje se žele reklamirati na njezinoj stranici.

“Počeli su me kontaktirati hrvatski novinari. Još uvijek me pokušavaju dobiti zbog intervjua s Ivanom. Ovo je ludo! Zato upućujem poruku Hrvatskoj: svi koji me nazovu da pitaju nešto o mom članu posade, odmah će biti blokirani, a poruke izbrisane.

Ako imate pitanja o Ivanu – pitajte Ivana.

Ovo bi moglo šokirati Hrvate opsjednute mojim članom posade, ali moja web stranica, blog i Youtube kanal su o mojem životu, a moj novi član posade samo je privremeno tu. Nisam imala pojma da će moj posljednji blog postati takva nacionalna vijest. To je za mene velik problem”, iskreno će Lexi.

Dodala je i kako će se ‘medijska oluja’ imat utjecaja na njezino pisanje te da će po prvi put u životu morati cenzurirati objave.

“Moram zaštititi svog člana posade od ovih lešinara i u svojim budućim objavama biti mnogo manje izravna. Žao mi je što ću morati biti neodređena sada i u budućim blogovima… paparazzi su sve uništili’, zaključuje skiperica Lexi.