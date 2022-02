UPUCAN NA FILMSKOM SETU: Pred karizmatičnim glumcem bila je velika karijera, a onda se dogodila fatalna ‘Vrana’

Autor: M. A.

Na današnji dan, 1. veljače 1965. godine, rodio se Brandon Lee, sin poznatog američkog glumca Brucea Leeja. Brandon bi danas proslavio svoj 57. rođendan, no njegov je život tragično završio tijekom snimanja filma ‘Vrana’.

Svoju glumačku karijeru počeo je graditi 1985. godine ulogom u ‘Kung Fu: The Movie’. Godinu dana kasnije dobio je i prvu glavnu ulogu u karijeri u filmu ‘Legacy of Rage’. Početkom devedesetih otišao je u Hollywood, a svoje glumačke angažmane pronalazio je u akcijskim filmovima.

U karijeri je snimio sedam filmova i dvije serije, a glavna uloga u ‘Vrani’ trebala je biti odskočna daska njegove karijere. No, na setu spomenutog filma izgubio je život. Tragedija se dogodila 31. ožujka 1993. prilikom snimanja scene u kojoj je Brandonov lik trebao biti upucan pištoljem napunjenim filmskim mecima, tzv. ćorcima. Međutim, u pištolju se našao pravi metak, koji je bio poguban za tada 28-godišnjeg glumca. Unatoč brzoj liječničkoj reakciji, Brandon je umro u bolnci. Metak je ispalio statist Michael Massee, koji ipak nije bio optužen za ubojstvo.

Zanimljivo, Lee je jednom prilikom izjavio kako ne zna je li mu uloga u ‘Vrani’ suđena ili mu se sudbina samo nasmiješila.

U sjeni oca

Karijeru je gradio u sjeni svog oca, a te se teme svojedobno dotaknuo i u intervjuu za časopis ‘Black Belt’.

‘Svaki put kada bi me netko pitao želim li s njim na piće, razmišljao bih želi li se ta osoba stvarno družiti sa mnom ili želi na piće zato što mi je otac Bruce Lee. To je bio problem u mojoj glavi. Kada sam otišao na fakultet, ljudima nisam rekao tko sam. Nikad to nisam htio isticati. Ne prilazim ljudima i govorim im Bok, ja sam sin Brucea Leeja. Nikad to ne bih napravio’, otkrio je.

U istom intervjuu dotaknuo se i teme odnosa s ocem na kojeg je bio izrazito ponosan.

‘Bili smo bliski, ali imao sam samo osam godina kada je umro. Nismo još stigli do toga da pričamo o muškim stvarima. Stalno smo se zajedno glupirali. Zajedno smo i vježbali i on bi mi pokazivao neke vježbe. Stalno je trenirao i često bismo imali goste. Tada bih se ja pojavio i zezao se s njima’ rekao je.









Nakon završetka snimanja ‘Vrane’, Brandon je planirao vjenčanje s Elizom Hutton, no tragedija je zaustavila planove. Pokopan je 3. travnja 1993. godine u Seattleu, pokraj svog slavnog oca.