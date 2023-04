‘UPAKIRANI GOVOR MRŽNJE’: Glumica stala pred molitelje, pažnju privukla kišobranom sa simboličnim natpisom

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Prve subote u travnju na trgovima diljem Hrvatske pokret “Muževni budite” okupio je brojne muškarce koji su na koljenima molili krunicu. Samo na zagrebačkom Trgu bana Jelačića bilo je 300-njak vjernika.

Nasuprot vjernika nisu izostali niti oni koji se s njihovim molitvama ne slažu. Naime, u isto vrijeme je organiziran participativni performans umjetnice i redateljice Arijane Lekić Fridrih pod nazivom “Tiha misa“.

U Splitu na Peristilu među onima koji su sudjelovali u performansu istaknula se glumica Andreja Majica s kišobranom koji je nosio simboličan natpis “Samo ljubav”.





Na svojem Facebook profilu o muškarcima koji klečeći mole krunicu Arijana Lekić Fridrih je napisala:

1. Nećete.

2. Voljela bih znat što Kaptol misli o porukama koje se šalju s ovih okupljanja.

3. Ustavom nam je zajamčena jednakost, a dodatak ustaških simbola je protuzakonit.

Misli li bilo koja od parlamentarnih stranaka reagirati? HDZ – Hrvatska demokratska zajednica Možemo – politička platforma SDP Hrvatske Nova ljevica MOST nezavisnih lista ? Itko? Barem da znamo na čemu smo, last time i checked živimo u sekularnoj državi građana predominantno katoličkog opredjeljenja koji vjeruju u kršćanske vrijednosti. Ovo nisu kršćanske vrijednosti”.

Podsjetimo, u prosincu prošle godine, umjetnica je isto održala participativni performans “Tiha misa” kao reakciju na molitvu inicijative “Muževni budite”. Pojasnila je tada i kako nije vjernica već agnostkinja koja vjeruje u razliku između dobra i zla i da treba činiti dobro.

“Poštujem svakoga tko je vjernik ili vjernica. Nemam nikakav problem s tim, dapače. Ne želimo uvrijediti ničije vjerske osjećaje, ali ovo što se događa na trgu zapravo i nema veze s organiziranom religijom. Tu se radi o skupini muškaraca koji se eto identificiraju kao vjernici i bore se se za neke iznimno zastarjele patrijarhalne vrijednosti”, rekla je za Zagreb.info.

Sudionici performansa tada su na glavama imali krune od žice nalik kruni od bodljikavog trnja, koju su rimski vojnici stavili Isusu oko glave tijekom muke.









“Simbolika je zapravo žrtava. S obzirom da smo se mi svojim rado referirali na to da ovakva vrsta poruka za koju smatramo da je zapravo neki novi način prenošenja govora mržnje upakiranog u neku vrstu molitve. Obzirom na broj žrtava femicida koji je dostigao čak 13 žena ove godine. Od 2020. čak 1709 žena je nazvalo nacionalni telefon za prevenciju nasilja u obitelji i ove godine je ogroman porast pokušaja samoubojstava među djevojčicama” objasnila je.

“To je govor mržnje. Ono što nas zanima je kad oni kažu da žele postići muško glavarstvo unutar obitelji je na koji način ga planiraju postići. Kako?”, poručila je.

“Mi ćemo pratiti ove mise i dalje dok se nešto ne promijeni. Dok se ne promijeni poruka tih molitvi ili dok se prestane izdavati dozvola na glavnom gradskom trgu. Dok se malo ne obrati pozornost za što se konkretno moli i to su neke vrednote koje su protuustavne. Željeli smo napraviti jedan rad s kojim ćemo skrenuti pozornost na to za što se moli. Nije nam bilo bitno koliko će ljudi doći. Ja mislim da to uopće nisu kršćanske poruke. Mi vodimo dijalog o pobačaju s nekim iznimno desnim političkim opcijama u državi po pitanju pobačaja, ali ovaj dio glavarstva u obitelji i muškog preuzimanja odgovornosti za sve odluke u obitelji uključujući odluku o pobačaju to nije kršćanska vrijednost” zaključila je tada umjetnica.









“Tiha misa” je skupna intervencija umjetnice Arijane Lekić Fridrih koja nastaje kao reakcija paralelnu inicijativu „budimo muževni“, odnosno na nedavno intenziviranu re-tradicionalizaciju (navodno) sekularnog hrvatskog društva koju provode muškarci klečeći i moleći svake prve subote u mjesecu na glavnim trgovima raznih gradova u Hrvatskoj, uključujući i Zagreb. Muškarci, nesigurni u trenutno stanje patrijarhata, glasno mole na trgovima „pokušavajući reafirmirati itekako narušen tradicionalni i jedini ispravni koncept muževnosti“. Pojavili su se tako muškarci koji su odlučili redovitim javnim okupljanjima uslišiti svoje molitve o preuzimanju „odgovornosti u svojim obiteljima kao rješenje (među ostalim) problema pobačaja“. Arhaični modeli rodnih podjela i društvenih uloga, a pogotovo ovakvih koje se oslanjaju na neupitne i isključivo muške „glave obitelji“ došli su glave prevelikog broja žena u ovome društvu da bismo zanemarili budućnost koju ovi muškarci nameću. Građansko društvo temeljeno na jednakosti nema taj luksuz ignoriranja ovakvih inicijativa koje zazivaju uspostavu i veću „vlast“ glavara i poglavara u obitelji te koje time propagiraju arhaične modele patrijarhalnog nasilja. Problem tzv. glavarstva muškaraca očituje se u porastu statistike vezane uz zlostavljanje djevojčica, djevojaka i žena. Naime, uz čak 14 slučajeva femicida u 2022. godini, podsjećamo i na činjenicu da je ovog tjedna Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja izvijestio da je od studenoga 2020. godine do danas primio 1709 poziva žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Ne želimo da na ovaj način „muškarci preuzimaju odgovornost u svojoj obitelji“, ne samo po pitanju pobačaja, već i po bilo kojem pitanju koje vodi do nejednakosti, diskriminacije i, u konačnici, do zlostavljanja žena” pojasnila je ranijim priopćenjem umjetnica Arijana Fridrih Lekić