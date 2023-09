Unuk Jadranke Kosor krenuo u školu, baka mu poručila: ‘Mili moj dječače’

Autor: I.D.

Bivša premijerka Jadranka Kosor oglasila se na društvenim mrežama povodom prvog dana škole njezinog unuka Ezre.

“A moj unuk danas već u drugi razred! Sretno ti bilo, mili moj dječače! Gledaj svijet širom otvorenih očiju, uči radosno i znatiželjno kao i do sada! Nauči razlikovati dobro od lošeg, raduj se svakoj ljepoti. Onako kako samo ti to znaš”, napisala je.

— Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) September 4, 2023

Podsjetimo, Jadrankin jedini sin Lovro Škopljanac rođen je u prosincu 1984. godine u Zagrebu. Njegov otac je Ivo Škopljanac, sportski novinar i bivši suprug političarke koji je preminuo 2013. godine u 65. godini nakon kratke i teške bolesti.

On je jedino dijete bivše premijerke koja je 2016. godine postala i ponosna baka. Lovro se u listopadu 2015. godine vjenčao dugogodišnjom djevojkom Mateom s kojom je dobio sina Ezru.

‘Moj sin i unuk žive svoj život, ja svoj’

Jadranka rijetko priča o svom privatnom životu, posebno ne voli govoriti u javnosti o sinu i njegovoj obitelji, no zna se da je jako bliska s jedincem. Ipak, napravila je iznimku kada je otvorila dušu za Story.

“Moj sin i unuk žive svoj život, ja svoj. Veselim se svakom susretu s njima. Jako su slični. Često dođu k meni na ručak, i snaha, dakako. Ja volim kuhati, a oni vole jesti. Razgovaramo puno, lijepo nam je zajedno”, rekla je tada, a otkrila je i kako izgledaju trenuci koje provodi s unukom.









“Puno, puno razgovaramo, čitamo knjige. Moj je unuk zgodan, veseo, pametan dječak. Katkad zajedno gledamo filmove, a bezbroj puta smo gledali ‘Titanic’. Zaista je impresioniran Titanicom kao građevinom, brodom. Zna svaki detalj o tom brodu, svaku scenu iz filma, pa i dijaloge. Uvijek reagira kao da ga vidi prvi put, fasciniran je”, dodala je tada Kosor.









“Ezra je svjestan da sam ja njegova baka. I zna da sam bila predsjednica Vlade, ali premali je da bi znao što to znači. Nikada nismo razgovarali o politici pred njim, no on je puno toga zapamtio slušajući naše razgovore.

Nedavno me pitao: Kako je to bilo kada si ti bila šefica Hrvatske? Rekla sam mu da nisam bila šefica Hrvatske, nego Vlade. On je odgovorio da je to isto. Što zapravo i jest”, zaključila je.