‘UNIŠTIT ĆEMO SAMI SEBE’ Mlada glumačka zvijezda u usponu o novoj predstavi ‘Povijest pčela’ i radu u kontroverznom HNK

Autor: Marina Tenžera

U zagrebačkom HNK-u tijekom ovog mjeseca Norvežanin Erik Ulfsby režirat će predstavu “Povijest pčela” prema romanu norveške spisateljice Maje Lunde, a prema riječima svjetskih kritičara, to je “najuzbudljiviji norveški roman još od prvog dijela Knausgardove ‘Moje borbe'”.

Knjiga je prevedena i izdana u nakladi Ljevak. Maja Lunde (1975.) norveška je književnica i scenaristica, autorica desetak knjiga za djecu i mlade, a “Povijest pčela” (2015.) njezin je prvi roman za odrasle, distopijska priča s ekološkom potkom o izumiranju pčela – prvi dio autoričina četverodijelnog ciklusa o temeljnim egzistencijalnim temama s kojima se suočava suvremeni svijet.

Kako je zapisala spisateljica Lisa See: “‘Povijest pčela’ epska je priča u kojoj se susreću prošlost, sadašnjost i budućnost, koja ispituje čovjekov odnos prema religiji, znanosti, no u prvom redu prema prirodi – priča o tome kako čovjekova interakcija i s najmanjim bićima može presudno utjecati na to hoćemo li opstati kao ljudska vrsta. ‘Povijest pčela’ roman je s globalno relevantnom temom s obzirom na stanje suvremenog svijeta ugroženog klimatskim promjenama što se odvijaju sve bržim tempom. U pozadini ove opće teme tri su snažne, intimne priče o odnosu između roditelja i djece. Veličanstven i duboko potresan roman. Lunde je vješto ispreplela priču o znanosti, znanstvenoj fantastici, distopiji i nadi, iskušenjima pojedinaca i snazi obitelji”.

Ovaj ekološki triptih prikazuje 19. stoljeće kao doba velikog napretka znanosti, sadašnjost u kojoj se realizira prijetnja vezana uz katastrofičnu budućnost, dok se u budućnosti događaju i aktiviraju sve posljedice prijeteće sadašnjosti, sveopća glad i totalitarni režim.

“Ono što prijeti da će biti najveća ekološka katastrofa čini priču koja miješa povijesne činjenice i distopiju”, stoji u najavi. “Bolje od svih moralizirajućih govora koji izazivaju osjećaj krivnje koji se često pokazuju sterilnima, ovo djelo uspijeva stvoriti emotivni šok kod publike koja u neprestanom kombiniranju triju epoha postaje svjesna silnog mehanizma kojeg predstavlja organizacija pčela i nenadoknadivi gubitak koji nam prijeti njihovim nestankom”, dodaje se.

U predstavi glume doajeni HNK-a Alma Prica, Zrinka Cvitešić, Siniša Popović, Ksenija Marinković, Luka Dragić, Igor Kovač, Vlasta Ramljak, Slavko Juraga, Luca Anić, Dora Lipovčan, Kristijan Potočki, Ivan Colarić, Marin Stević i mlada glumica u usponu Tesa Litvan s kojom razgovaramo i koja glumi Charlotte.

Predstavite nam radnju predstave temeljene na romanu koju je kritičarka Lisa See opisala kao “vješto isprepletenu priču o znanosti, znanstvenoj fantastici, distopiji i nadi, iskušenjima pojedinaca i snazi obitelji“ i kao “najuzbudljiviji suvremeni norveški roman“?

“Povijest pčela” za mene je roman koji se najmanje od svega bavi pčelama. Roman (i predstava) sastoje se od tri dijela, tj. tri priče. William je engleski znanstvenik iz 19. stoljeća kojeg fasciniraju pčele i koji pokušava sagraditi košnicu koja će biti bolja i za pčele i za pčelare. George je američki pčelar koji se 2007. godine susreće s prvim nestancima pčela, a Tao je Kineskinja koja živi u budućnosti u kojoj pčele više ne postoje i Kina je zemlja koja najbolje preživljava kolaps zbog ljudi koji u totalitarnom režimu po cijele dane ručno oprašuju cvijeće. Bez obzira na to što su pčele glavni motiv, ovo je priča o zajedništvu, o međuobiteljskim odnosima. Pčele, košnica, matica i način na koji one funkcioniraju samo su metafora za sve ljudske odnose u ovoj predstavi. Odnosi su kompleksni i likovi puni karaktera.

Koliko radnja predstave odgovara na temljena pitanja opstanka današnjeg čovjeka koji je utjecao na klimu svojim razarajućim djelovanjima te na prirodu i okoliš, među ostalima i na biološku održivost pčela u pojedinim dijelovima svijeta?

Na početku procesa imali smo zoom sastanak s Majom Lunde i postavili joj slično pitanje. Što je pisac htio reći? Želimo li poručiti da je totalitarni režim jedini način na koji se može prebroditi takva kolosalna kriza kao što je nestanak pčela? Trebaju li ljudi hitno nešto promijeniti kako do nestanka pčela ne bi došlo? Je li moguć život na Zemlji bez pčela? Ona nam je rekla isto što ću i ja reći vama. Ova predstava ne odgovara ni na kakva pitanja. Ona ih jednostavno postavlja i mislim da će svaki gledatelj sebi postaviti barem nekoliko tih pitanja i nadam se da će ga to ponukati da se zamisli.

Predstava je nastala u suradnji s Det Norske Teatret iz Osla, redatelj je Erik Ulfsby, a za pozornicu je predstavu priredila Ingrid Weme Nilsen. Kakva je suradnja s norveškim redateljem, odnosno, što nam možete reći o njegovoj režiji predstave u kojoj glume neki od najboljih umjetnika zagrebačkog HNK-a?

I Erik i Ingrid su odradili odličan posao. Dramatizacija je teška za postavljanje, ali mislim da će se sav taj trud isplatiti. S Erikom je divno raditi. Strpljiv je, pažljiv, ima oko za detalje i iznimno je lako komunicirati s njim. On doista radi ovu predstavu s nama, uzima u obzir i nas i naše ideje. Zbilja je to jedan kreativan proces i uz njega smo dobili mogućnost da se igramo i stvaramo, a to je i cilj našeg posla.









Kakav lik glumite?

Charlotte je Williamova kći. Živi u 19. stoljeću i mislim da mi je to bio najveći izazov. Tada su društvene i obiteljske uloge žene bile puno drugačije. Pristojno rečeno, osobno sam puno drčnija od tog lika i ta poniznost i bespogovorno trpljenje maltretiranja mi ne dolazi prirodno. Iako otac samo gleda svog sina i u njega polaže sve nade, Charlotte mu je najsličnija, ima znatiželjan um, voli čitati, istraživati, stvarati i obožava svog oca. Sve bi dala da joj samo dopusti da bude u njegovoj blizini. William dugo ne shvaća njezin potencijal, ali Charlotte se na kraju izbori za svoj glas.

Uz vas igraju doajeni HNK-a – među ostalim Alma Prica, Zrinka Cvitešić, Vlasta Ramljak, Slavko Juraga… Možete li nam dočarati tu glumačku energiju na sceni kojom oživljavate tu priču?









Usudila bih se reći da je podjela za ovu predstavu savršena. Baš je gušt igrati s tim ljudima. Već nekoliko godina igram u HNK-u i za to vrijeme sam ih sve upoznala i mislim da se zato svi osjećamo slobodno da isprobamo sve što nam padne na pamet, da se igramo, da istražujemo. Kad su nam se u procesu pridružila dječica koja će također imati neke uloge u predstavi, ispalo je da smo mi možda i djetinjastiji od njih. Nema srama ni zadrške ni osude. To je jedna jako lijepa atmosfera i iznimno mi je drago što sam te ljude upoznala i što imam priliku raditi ovakvu lijepu predstavu s njima.

Ovaj ekološki triptih prikazuje 19. stoljeće kao doba velikog napretka znanosti i sadašnjost u kojoj se realizira prijetnja vezana uz katastrofičnu budućnost, dok se u budućnosti događaju i aktiviraju sve posljedice prijeteće sadašnjosti, sveopća glad i totalitarni režim, čemu upravo svjedočimo u svijetu u kojem vlada i glad i siromaštvo i u kojem je Putin aktivirao totalitarnu komunističku svijest u Rusiji agresijom na Ukrajinu, pokušavajući obnoviti Rusko Carstvo zbog ideologije i ekonomskog Lebensrauma. Time je predstava vrlo aktualna i dotiče nas u sadašnjosti. Što vi mislite?

Mislim da su ljudi itekako svjesni da njihovo vrijeme na planetu lagano prolazi, ali to je prijetnja koja ipak nije toliko bliska da će se ostvariti sutra ili drugi tjedan, a ljudi su kao vrsta kampanjci – uče samo prije ispita kad je uglavnom prekasno. Tako će biti i u slučaju globalnog zatopljenja. Osobno mislim da tu nije pitanje spašavanja planeta. Zemlja će tu biti i nakon nas. Da, mi ćemo je, i već smo je, drastično promijeniti i povući u izumiranje i mnoge druge vrste, ali Zemlja će postojati i dugo nakon nas. Mi ćemo jednostavno uništiti sami sebe.

Kako ste osobno doživjeli tu priču koja, osim odnosa suvremenog čovjeka prema prirodi, istražuje i čovjekov odnos prema obitelji, religiji i znanosti?

Osobno su me najviše pogodili međuljudski odnosi, a pogotovo oni obiteljski. U predstavi imamo razne vrste odnosa između roditelja i djece. Jako je zanimljivo na jednome mjestu vidjeti nekoliko vrsta roditelja, svi žele ono najbolje za svoju djecu, a postupci su im potpuno drugačiji. Zanimljivo je bilo i povezati ljude s pčelama. Na kraju dana, jednako smo ovisni jedni o drugima kao i pčele.

Koliki je sada posjet predstavama HNK-a s obzirom na pandemiju i ratnu situaciju u svijetu?

Dubravka i Ivica su se odlično snašli u ovo pandemijsko vrijeme i premda smo imali razne restrikcije, ljudi su i dalje dolazili u kazalište. Sada kada možemo imati puno gledalište, ono zaista i jest puno. Mislim da su se ljudi nakon svih lockdowna ipak zaželjeli kazališta, a i mi smo se zaželjeli punog gledališta.

Premda ste vrlo mladi, glumili ste u velikim predstavama, među ostalim Janu u predstavi “Svaki tvoj rođendan“ Mira Gavrana u režiji Renea Medvešeka, Svetlanu u režiji Pascala Ramberta, glumili ste i u zahtjevnoj “Antigoni“ Slavoja Žižeka u režiji Angele Richter, a tu je i vaša velika uloga pukovnikove djevojke temeljena na djelu Harukija Murakamija u adaptaciji Franka Galatija i u režiji Ivice Buljana. Kakva su to bila umjetnička iskustva i što planirate od novih projekata?

Odigrala sam već nekoliko predstava u HNK-u i sve su mi ostale u dobrom sjećanju. Svaka iz svojih razloga. “Glumica”, “Svaki tvoj rođendan”, “Antigona”, “Kafka na žalu”, “64”, “Genijalna prijateljica”. Najveća pomoć bili su mi kolege koji su me prihvatili i pomagali mi.

Ove godine me još čeka snimanje serije “Metropolitanci”, a planove za jesen vam još ne mogu otkriti, ali bit će to neki zanimljivi projekti.