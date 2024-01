Ungar, Severina i Šuput otkrili svoje najsramotnije trenutke: ‘Ovi se tu guše od smijeha’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Domaća i regionalna estrada danas je puna talentiranih izvođača, od kojih su neki već i više nego poznati. Nađu se tako umjetnici poput Lepe Brene, koji iza sebe imaju nekoliko desetljeća dugu karijeru. Sa toliko godina djelovanja, lako se dogodi i pokoja nezgoda na pozornici – padovi tijekom nastupa nisu neuobičajeni.

Iako se nekima tako možda ne čini, i zvijezde su samo ljudi od krvi i mesa. Neki od njih to najbolje znaju, osobito ako su doživjeli neku nesretnu situaciju na vlastitom koncertu. U razgovoru za medije svojih najsramotnijih trenutaka prisjetila su se mnoga poznata imena, kao što su Maja Šuput i Adonis iz Boytronica.

“Tek sam počela pjevati i onda sam išla humanitarno pjevati invalidima. Ljudi su bili u invalidskim kolicima i ja sam u žaru nastupa rekla ‘Ajmo svi na noge!’ “, priznala je Šuput za Dnevnik.hr. S obzirom na to koliko su njeni nastupi energični, ne čudi činjenica da ju je ponijela atmosfera. No nakon svega je ipak osjetila sram zbog nezgode.

Ungar zaboravio na upozorenje ekipe

Svoj nesretni trenutak doživio je i legendarni Miro Ungar. “Imamo jednu komičnu pjesmu koja se zove Kiseli krastavci i ja na kraju pjesme moram pasti u naručje moja dva plesača, međutim oni su me upozorili da me ovaj put neće dočekat, ali ja sam to zaboravio. I na kraju pjesme ja sam se srušio i punom težinom kao klada pao na leđa”, prisjetio se pjevač.

Ono što se dogodilo Lepoj Breni rijetko kome bi se dogodilo. Srpska zvijezda jednom prilikom je nastupala na mokroj pozornici, vjerojatno tijekom kiše. Zbog toga je sve bilo puno klizavije nego što bi bilo, što je i ona doživjela kada joj je noga poletjela. “Kad sam se zveknula po glavi, to je bio trenutni nokaut”, prepričala je.









Adonis Ćulibrk, poznatiji kao Boytronic, još je jedna žrtva pada na pozornici. “Svi imamo raspored kako izlazimo i ja se spotaknem na kablove i padnem koliko sam dug i širok pred cijelom dvoranom. I ono, meni je neugodno, čak se u publici čulo i vrisak i smijeh, a ovi ne izlaze na binu jer se guše od smijeha”, objasnio je.

O svojem raspadu progovorila je i Severina. “Išla sam skočit sa podesta bubnjara, to sam napravila do tad valjda tisuću puta, uglavnom, kako sam naskočila tako sam ostala dolje sjedećki. Prvo što sam napravila je da sam uzela štiklu, jer sam mislila da li je ona propala možda. Štikla nije propala što znači da mi je koljeno propalo točno za taj osjećaj koji sam osjetila”, ispričala je.