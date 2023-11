Umro je frontmen grupe The Pogues, oglasila se supruga Victoria

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Glazbenik i pjevač Shane MacGowan, najpoznatiji kao frontmen grupe The Pogues, preminuo je u 65. godini života. Njegova supruga Victoria Mary Clarke oglasila se potresnim riječima.

“Shane će uvijek biti moje svjetlo, mjera mojih snova i ljubav mog života”, izjavila je Victoria, prenosi Sky News.





Irska zvijezda je posljednjih godina patila od nekoliko zdravstvenih problema. Krajem prošle godine u bolnici se liječio zbog encefalitisa, a ljeto je proveo na intenzivnoj njezi. U studenom je opet primljen u bolnicu, a među onima koji su ga posjetili bili su i bivši kolege iz benda Spider Stacy i Terry Woods.

MacGowan je koristio invalidska kolica od 2015. nakon nekoliko padova pri čemu je slomio zdjelicu i desno koljeno.

Glazbeni je rođen u Kentu na Božić 1957., a zauvijek će ga se pamtiti po nezaborabnom hituPoguesa iz 1987. “Fairytale Of New York”.

Tijekom osamdesetih i ranih devedesetih bend je imao hitove “Dirty Old Town”, “The Irish Rover”, “A Pair Of Brown Eyes” i “A Rainy Night In Soho”.