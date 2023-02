UMRLA JE LEGENDARNA RAQUEL WELCH! Članovi obitelji potvrdili tužnu vijest

Autor: Dnevno.hr

Američka glumica Raquel Welch preminula je u 83. godini.

Informaciju su potvrdili članovi obitelji.

TMZ piše da je preminula nakon kratke bolesti.





Welch je stekla međunarodnu slavu uzastopnim ulogama u filmovima ‘Fantastic Voyage’ i ‘One Million Years B.C.’ 1966. godine.

U potonjem filmu nije izgovorila puno teksta, no njezin bikini od jelenje kože zapečatio joj je status seks simbola.

Nakon toga, Welch je 1960-ih i 1970-ih postigla veliki uspjeh kao filmska zvijezda, zaradivši Zlatni globus za ulogu u filmu ‘Tri mušketira’ 1974. godine.

Do 1995., Welch je proglašena jednom od 100 najseksi zvijezda u povijesti filma u izdanju časopisa Empire, te je bila rangirana na 3. mjestu Playboyevih 100 najseksi zvijezda 20. stoljeća.

Welch je rođena u rujnu 1940., a u životu se udavala četiri puta. Njezin prvi pohod na Hollywood dogodio se u popularnim televizijskim emisijama poput ‘Bewitched’, ‘The Virginian’ i ‘McHale’s Navy’.

Također je ostvarila uloge u komediji ‘Bedazzled’ iz 1967. te je glumila tajnu agenticu u špijunskoj komediji ‘Fathom’.









Welch je bila u braku s Jamesom Welchom od 1959. do 1964., Patrickom Curtisom od 1967. do 1972., Andreom Weinfeldom od 1980. do 1990. i Richardom Palmerom od 1999. do 2004., s kojim ima dvoje djece Tahnee i Damona Welcha.