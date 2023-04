‘UMRIJET ĆU KAO NESRETNI HRVAT!’ Miroslav Škoro otvorio dušu: ‘Bavljenje politikom ostavilo je traga…’

Glazbenik i bivši političar Miroslav Škoro u veljači ove godine napunio je Lisinski dva puta, a ove godine namjerava objaviti i album s petnaestak pjesma. Poznati skladatelj i pjevač u intervjuu za časopis Ekran, prisjetio se svojeg djetinjstva u Slavoniji, Olivera Dragojevićeva te otkrio svoje planove vezane uz budućnost svoje glazbene, ali i političke karijere.

‘Bavljenje politikom ostavilo je traga na moju publiku’

'Bavljenje politikom ostavilo je traga na moju publiku'

Bivši predsjednik Domovinskog pokreta osvrnuo se na Hrvatsku politiku koju je nazvao kontaminiranom. Priznao je da je vjerovao da stanje u Hrvatskoj može ići na bolje te da je upravo zbog svoje neovisnosti sposoban upravljati sustavom, no ubrzo je shvatio da 'ako te ljudi ne žele, da se treba maknuti'.





“Ne mogu pobjeći od sebe. Bavio sam se s puno stvari i neke mi sigurno nisu trebale, ali to je tako. Bio sam u politici koja je, sama po sebi, kontaminirana, i to je činjenica. Vjerovao sam da mogu nešto promijeniti. Ako sam ja krenuo iz nule i napravio nešto, onda možemo svi. Neovisan sam i mislim da znam upravljati sustavima. No ako to ljudi ne žele, treba se maknuti i maknuo sam se”, navodi Škoro.

‘Napisao sam Sude mi kada sam vidio kako izriču presudu Blaškiću’

U intervjuu, Škoro se dotaknuo i legendarne pjesme ‘Sude mi’ za koju kaže da je bila rezultat njegovog nezadovoljstva u to vrijeme te da je na početku, tekst za pjesmu izgledao potpuno drugačije. Također je komentirao špekulacije o tome da je pjesma napisana za bivšeg generala Ante Gotovinu.

“Na neki način, ta pjesma je rezultat nezadovoljstva o kojem govorim. Ljudi govore da sam ju napisao za ovog ili onog generala. Nije baš tako. Svatko, pa i malo dijete ako je nedužno optuženo, prosvjeduje i ima pravo na pravdu. Kao mali čitao sam ‘Carevo novo ruho’ samo nisam naučio da je vikati kako je car gol tako kažnjivo”, ističe glazbenik.

‘Umrijeti ću kao nesretan Hrvat jer vidim da nestajemo’

Škoro je izrazio svoje nezadovoljstvo smjerom u kojem ide Hrvatska i hrvatsko društvo, ali i kritizirao problem s migranatskim radnicima.









“Odlaze nam poduzetni, obrazovani i kreativni ljudi koji bi trebali biti motor razvoja. Ubija ih sustav kojem je važnija stranačka pripadnost od pameti. Umrijet ću zadovoljan i kao političar, jer sam, kao nezavisan čovjek, osvojio više od 465 tisuća glasova na izborima za predsjednika države, ali ću umrijeti kao nesretan Hrvat jer vidim da nestajemo. Hrvatsku je u deset godina napustilo 400 tisuća ljudi, a u zemlju je samo prošle godine uvezeno 120 tisuća radnika iz zemalja koje s nama nemaju ništa. Ovi tempom, za samo četiri godine, nas je u našoj zemlji manje od 80 posto. Pita li se itko što će biti za samo 30 godina?”, pesimitično je komentirao Miroslav Škoro.